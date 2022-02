Izturīgs pret saspiešanu un triecieniem drošai pārvadāšanai

Šī portatīvā dokstacija veidota tā, lai ar to varētu rīkoties bez bažām. Ar savu moderno tehnoloģiju tā ir novatoriski konstruēta, lai būtu nepārspējama triecienu amortizēšanas un konstrukcijas izturības ziņā. Radīta tā, lai izturētu kritienu no līdz pat divu metru augstuma, kā arī līdz pat 100 kg/220 mārciņu svara spiedienu, dokstacijas nepārspējamā izturība nozīmē to, ka jūs patiešām to varat ņemt līdzi ik visur, zinot, ka pēc pārvietošanas tās darbība būs tikpat droša un uzticama.