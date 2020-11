Teleskopiskais kāts, stāvošs, tiešā uzlāde

FC6094/11 ir īsts 2-in 1 (divi vienā), to var lietot kā portatīvu ierīci vai ar rokturi. Izmantojot teleskopisko kātu un grīdas uzgali, ar to ir ērti tīrīt izlietus šķidrumus un lielākus piegružotus laukumus. Pēc FC6094/11 lietošanas to starp tīrīšanas reizēm var nolikt un uzlādēt, tiklīdz tas ir nepieciešams.