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PowerPro Duo Divi vienā spieķa tipa putekļsūcējs, bez vada
Izbeigta ražošana
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FC6162/01
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Eco passport Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick cordless - English (US)
EU Declaration of conformity Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick cordless FC6162/01 - English (US)
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Vai mana Philips putekļsūcēja piederumi ir saderīgi ar citiem modeļiem?
Cik ilgi ir jālādē mans Philips PowerPro Duo?
Kā nomainīt Philips bezvadu putekļsūcēja akumulatoru?
Kur atrodas Philips putekļsūcēja modeļa un sērijas numurs?
Kā iztīrīt Philips putekļsūcēja suku
PowerPro DuoBirste
Manam Philips Cordless Vacuum PowerPro Duo ir zema sūknēšanas jauda
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