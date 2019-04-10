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Izbeigta ražošana
FC6162/02
Divi vienā
12 V
Bez putekļu maisa
2 papildpiederumi
PowerCyclone tehnoloģija nodrošina vislabākos tīrīšanas rezultātus vienā piegājienā, izmantojot ļoti efektīvus paņēmienus: 1) tieša un viegla gaisa ieplūde nodrošina gaisa ātru iekļūšanu PowerCyclone; 2) izliektā gaisa caurule ātri pārvieto gaisu uz ciklonkameru, lai atdalītu putekļus no gaisa.
TriActive Turbo uzgalis jaudīgam sniegumam uz cietajiem grīdas segumiem un paklājiem. Motorizēta suka un optimizēta gaisa plūsma iesūc netīrumus un pūkas vienā piegājienā.
PowerPro Duo ir izstrādāts, lai piekļūtu jebkurā vietā, un varat bez piepūles viegli tīrīt zem dīvāna, gultas vai galda.
4.1
no 5
7
Atsauksmes
Hella
10/04/2019
Україна
Супер пристрій для щоденного прибирання
Пилосос FC6162 функціональний пристрій, найбільш ефективний на твердих підлогах, хоча чудово справляється з килимовими покриттями з невеликим ворсом. Ідеальний для щоденного підтримання чистоти в домі, завжди під рукою, необхідно лише слідкувати за зарядкою батареї. Добре справляється з прибиранням авто, меблів.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Duo FC6162/02 Бездротовий вертикальний пилосос 2-в-1
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Duo FC6162/02 Бездротовий вертикальний пилосос 2-в-1
Pešmir
05/04/2022
Česká republika
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Skvělý
Naprostá spokojenost. Bez problémů a poruch, lehká manipulace.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Duo FC6162/01 Ruční tyčový vysavač 2 v 1
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Duo FC6162/01 Ruční tyčový vysavač 2 v 1
Мъж.
18/09/2019
България
Verificēts pircējs
Невероятно удобно
Липсата на кабели и тръби улеснява всичко. Препоръчвам.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Duo FC6162/01 2 в 1 дръжка без кабел
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Duo FC6162/01 2 в 1 дръжка без кабел
Pārbaudi veicis neatkarīgs testēšanas institūts, iegūstot vidējos rezultātus paklāju un cieto grīdas segumu tīrīšanā, salīdzinājumā ar vislabāk pārdoto produktu 12 V bezvada divi vienā spieķa tipa putekļsūcēju klasē, pamatojoties uz neatkarīgu avotu, 2013. gada jūnijs.