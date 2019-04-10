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  • Vislabākie tīrīšanas rezultāti uz visa veida grīdām
  • Vislabākie tīrīšanas rezultāti uz visa veida grīdām
  • Vislabākie tīrīšanas rezultāti uz visa veida grīdām
  • Vislabākie tīrīšanas rezultāti uz visa veida grīdām
  • Vislabākie tīrīšanas rezultāti uz visa veida grīdām
  • Vislabākie tīrīšanas rezultāti uz visa veida grīdām
  • Vislabākie tīrīšanas rezultāti uz visa veida grīdām
  • Vislabākie tīrīšanas rezultāti uz visa veida grīdām
  • Vislabākie tīrīšanas rezultāti uz visa veida grīdām
  • Vislabākie tīrīšanas rezultāti uz visa veida grīdām

Izbeigta ražošana

PowerPro DuoDivi vienā spieķa tipa putekļsūcējs, bez vada

FC6162/02

4.1
| (7) Atsauksmes
Vislabākie tīrīšanas rezultāti uz visa veida grīdām
Jaunais Philips PowerPro Duo nodrošina vislabākos tīrīšanas rezultātus uz cietiem grīdas segumiem un paklājiem. PowerCyclone tehnoloģija nodrošina lielu sūkšanas jaudu maksimālam sniegumam. TriActive Turbo uzgalis uzsūc vairāk putekļu un pūku vienā gājienā.
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Ar PowerCyclone tehnoloģiju un TriActive Turbo uzgali

Vislabākie tīrīšanas rezultāti uz visa veida grīdām

  • Divi vienā

  • 12 V

  • Bez putekļu maisa

  • 2 papildpiederumi

PowerCyclone tehnoloģija maksimālam sniegumam

PowerCyclone tehnoloģija maksimālam sniegumam

PowerCyclone tehnoloģija nodrošina vislabākos tīrīšanas rezultātus vienā piegājienā, izmantojot ļoti efektīvus paņēmienus: 1) tieša un viegla gaisa ieplūde nodrošina gaisa ātru iekļūšanu PowerCyclone; 2) izliektā gaisa caurule ātri pārvieto gaisu uz ciklonkameru, lai atdalītu putekļus no gaisa.

TriActive Turbo uzgalis jaudīgam sniegumam uz paklājiem

TriActive Turbo uzgalis jaudīgam sniegumam uz paklājiem

TriActive Turbo uzgalis jaudīgam sniegumam uz cietajiem grīdas segumiem un paklājiem. Motorizēta suka un optimizēta gaisa plūsma iesūc netīrumus un pūkas vienā piegājienā.

Maksimāla elastība sarežģītu vietu tīrīšanai

Maksimāla elastība sarežģītu vietu tīrīšanai

PowerPro Duo ir izstrādāts, lai piekļūtu jebkurā vietā, un varat bez piepūles viegli tīrīt zem dīvāna, gultas vai galda.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.1

no 5

7

Atsauksmes

4
2

10/04/2019

Україна

Україна

Супер пристрій для щоденного прибирання

Пилосос FC6162 функціональний пристрій, найбільш ефективний на твердих підлогах, хоча чудово справляється з килимовими покриттями з невеликим ворсом. Ідеальний для щоденного підтримання чистоти в домі, завжди під рукою, необхідно лише слідкувати за зарядкою батареї. Добре справляється з прибиранням авто, меблів.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Duo FC6162/02 Бездротовий вертикальний пилосос 2-в-1

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Duo FC6162/02 Бездротовий вертикальний пилосос 2-в-1

05/04/2022

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Skvělý

Naprostá spokojenost. Bez problémů a poruch, lehká manipulace.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Duo FC6162/01 Ruční tyčový vysavač 2 v 1

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Duo FC6162/01 Ruční tyčový vysavač 2 v 1

18/09/2019

България

България

Verificēts pircējs

Невероятно удобно

Липсата на кабели и тръби улеснява всичко. Препоръчвам.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Duo FC6162/01 2 в 1 дръжка без кабел

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Duo FC6162/01 2 в 1 дръжка без кабел

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Atrunas

  1. Pārbaudi veicis neatkarīgs testēšanas institūts, iegūstot vidējos rezultātus paklāju un cieto grīdas segumu tīrīšanā, salīdzinājumā ar vislabāk pārdoto produktu 12 V bezvada divi vienā spieķa tipa putekļsūcēju klasē, pamatojoties uz neatkarīgu avotu, 2013. gada jūnijs.