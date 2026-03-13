10% atlaide pirmajam pasūtījumam
30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Interneta veikals
Putekļsūcēji un mazgāšanas birstes
Visas sērijas
PowerPro Duo Divi vienā spieķa tipa putekļsūcējs, bez vada
Izbeigta ražošana
Atbalsts
FC6162/02
Doties uz veikalu
Piesakieties vai izveidojiet kontu
Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.
Eco passport Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick cordless - English (US)
EU Declaration of conformity Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick cordless FC6162/02 - English (US)
Visi (9)
Vai mana Philips putekļsūcēja piederumi ir saderīgi ar citiem modeļiem?
Cik ilgi ir jālādē mans Philips PowerPro Duo?
Kur atrodas Philips putekļsūcēja modeļa un sērijas numurs?
Kā nomainīt Philips bezvadu putekļsūcēja akumulatoru?
Kā iztīrīt Philips putekļsūcēja suku
PowerPro DuoBirste
Lietojot Philips putekļsūcēju, jūtami strāvas triecieni
Manam Philips putekļsūcējam ir zema sūkšanas jauda
Philips PowerPro spieķa tipa putekļsūcēja suka nerotē
Sazinies ar mums
Mēs labprāt tev palīdzēsim