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180° sūkšanas uzgalis
21,6 V, līdz pat 40 min
2 vienā: putekļsūcējs un rokas ierīce
Mini turbo birste, papildu filtrs
180° iesūkšanas uzgalis ir veidots tā, lai precīzi un spēcīgi savāktu līdz pat 98 % putekļu un netīrumu ar katru vēzienu uz visiem grīdas segumiem un pat grūti aizsniedzamās vietās.
Putekļi, pūkas, mati un drupatas ir pavisam viegli pamanāmi un satīrāmi, pateicoties SpeedPro uzgalī integrētajām gaismas diodēm. Gaismas diodes uzgalī palīdz ieraudzīt putekļus un netīrumus, veicot uzkopšanu.
Augstas veiktspējas 21,6 V litija jonu baterijas nodrošina līdz pat 40 minūšu darbības laiku parastajā režīmā un 20 minūšu darbības laiku turbo režīmā.
4.4
no 5
240
Atsauksmes
84%
ieteica šo produktu
fdrv
06/05/2025
Україна
Verificēts pircējs
Все сподобалось! Пара нюансів котрі помітив під час використання: Єдине, що мені було б зручніше якщо дві насадки були поєднані, бо виходить що треба спочатку пропилесосити насадкою 180 аби пил по максимуму прибрати, а потім вже робити вологе прибирання, бо насадка для всмоктування пилу працює посередньо у порівнянні із насадкою 180. Насадка для меблів шерсть від кота зовсім не вбирає, але пил і інший бруд вбирала.
Plusi
Вже порекомендував і вже купили
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SpeedPro Aqua FC6729/01 Мийний бездротовий пилосос
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SpeedPro Aqua FC6729/01 Мийний бездротовий пилосос
Tatа
04/09/2024
Україна
Виріб супер...але
Пилосос супер. Мріяла про нього і в жовтні того року придбала. Була їм дуже задоволена. Але як місяць перестала крутитись щітка і все..тепер проблема з прибиранням. В магазині, де купувала сказали звертатись до сервісного центру. А ось де він знаходиться не повідомили. Додзвонитися на лінію Філіпс не реально. Весь час в очікуванні
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SpeedPro Aqua FC6729/01 Мийний бездротовий пилосос
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SpeedPro Aqua FC6729/01 Мийний бездротовий пилосос
ValeriyK
13/05/2024
Україна
Verificēts pircējs
Чудовий та зручний пилосос!
Зручний, легкий, з підсвіткою, з вологим прибиранням.
Plusi
Зручний, легкий, з підсвіткою, з вологим прибиранням.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SpeedPro Aqua FC6729/01 Мийний бездротовий пилосос
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SpeedPro Aqua FC6729/01 Мийний бездротовий пилосос
Mazgāt filtru reizi 2 nedēļās ar rokām, lai nodrošinātu optimālu veiktspēju. Izspiest, līdz ūdens ir tīrs. Pirms atkārtotas lietošanas žāvēt 24 stundas.