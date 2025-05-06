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  • Ātrs un jaudīgs arī grūti aizsniedzamās vietās
  • Ātrs un jaudīgs arī grūti aizsniedzamās vietās
  • Ātrs un jaudīgs arī grūti aizsniedzamās vietās
  • Ātrs un jaudīgs arī grūti aizsniedzamās vietās
  • Ātrs un jaudīgs arī grūti aizsniedzamās vietās
  • Ātrs un jaudīgs arī grūti aizsniedzamās vietās
  • Ātrs un jaudīgs arī grūti aizsniedzamās vietās
  • Ātrs un jaudīgs arī grūti aizsniedzamās vietās
  • Ātrs un jaudīgs arī grūti aizsniedzamās vietās
  • Ātrs un jaudīgs arī grūti aizsniedzamās vietās
  • Ātrs un jaudīgs arī grūti aizsniedzamās vietās
  • Ātrs un jaudīgs arī grūti aizsniedzamās vietās
  • Ātrs un jaudīgs arī grūti aizsniedzamās vietās
  • Ātrs un jaudīgs arī grūti aizsniedzamās vietās
  • Ātrs un jaudīgs arī grūti aizsniedzamās vietās
  • Ātrs un jaudīgs arī grūti aizsniedzamās vietās
  • Ātrs un jaudīgs arī grūti aizsniedzamās vietās
  • Ātrs un jaudīgs arī grūti aizsniedzamās vietās
  • Ātrs un jaudīgs arī grūti aizsniedzamās vietās
  • Ātrs un jaudīgs arī grūti aizsniedzamās vietās

SpeedProBezvadu spieķa tipa putekļu sūcējs

FC6727/01

4.4
| (240) Atsauksmes | 84% ieteica šo produktu
Ātrs un jaudīgs arī grūti aizsniedzamās vietās
Jaunais SpeedPro bezvada putekļsūcējs nodrošina ātru tīrīšanu, pateicoties tā labajai aizsniedzamībai. Tas ir aprīkots ar 180° sūkšanas uzgali precīzai putekļu savākšanai, pat grūti aizsniedzamās vietās – tuvu sienām, mēbelēm un stūros.
Skatīt visas priekšrocības

Ātrs un jaudīgs arī grūti aizsniedzamās vietās

  • 180° sūkšanas uzgalis

  • 21,6 V, līdz pat 40 min

  • 2 vienā: putekļsūcējs un rokas ierīce

  • Mini turbo birste, papildu filtrs

Notver līdz pat 98 % putekļu un netīrumu ar katru vēzienu

Notver līdz pat 98 % putekļu un netīrumu ar katru vēzienu

180° iesūkšanas uzgalis ir veidots tā, lai precīzi un spēcīgi savāktu līdz pat 98 % putekļu un netīrumu ar katru vēzienu uz visiem grīdas segumiem un pat grūti aizsniedzamās vietās.

Gaismas diodes uzgalī palīdz ieraudzīt putekļus un netīrumus

Gaismas diodes uzgalī palīdz ieraudzīt putekļus un netīrumus

Putekļi, pūkas, mati un drupatas ir pavisam viegli pamanāmi un satīrāmi, pateicoties SpeedPro uzgalī integrētajām gaismas diodēm. Gaismas diodes uzgalī palīdz ieraudzīt putekļus un netīrumus, veicot uzkopšanu.

Tīrīšanas jauda līdz pat 40 minūtēm, izmantojot 21,6 V litija jonu baterijas

Tīrīšanas jauda līdz pat 40 minūtēm, izmantojot 21,6 V litija jonu baterijas

Augstas veiktspējas 21,6 V litija jonu baterijas nodrošina līdz pat 40 minūšu darbības laiku parastajā režīmā un 20 minūšu darbības laiku turbo režīmā.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.4

no 5

240

Atsauksmes

84%

ieteica šo produktu

06/05/2025

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Все сподобалось! Пара нюансів котрі помітив під час використання: Єдине, що мені було б зручніше якщо дві насадки були поєднані, бо виходить що треба спочатку пропилесосити насадкою 180 аби пил по максимуму прибрати, а потім вже робити вологе прибирання, бо насадка для всмоктування пилу працює посередньо у порівнянні із насадкою 180. Насадка для меблів шерсть від кота зовсім не вбирає, але пил і інший бруд вбирала.

Plusi

Вже порекомендував і вже купили

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SpeedPro Aqua FC6729/01 Мийний бездротовий пилосос

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SpeedPro Aqua FC6729/01 Мийний бездротовий пилосос

04/09/2024

Україна

Україна

Виріб супер...але

Пилосос супер. Мріяла про нього і в жовтні того року придбала. Була їм дуже задоволена. Але як місяць перестала крутитись щітка і все..тепер проблема з прибиранням. В магазині, де купувала сказали звертатись до сервісного центру. А ось де він знаходиться не повідомили. Додзвонитися на лінію Філіпс не реально. Весь час в очікуванні

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SpeedPro Aqua FC6729/01 Мийний бездротовий пилосос

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SpeedPro Aqua FC6729/01 Мийний бездротовий пилосос

13/05/2024

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Чудовий та зручний пилосос!

Зручний, легкий, з підсвіткою, з вологим прибиранням.

Plusi

Зручний, легкий, з підсвіткою, з вологим прибиранням.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SpeedPro Aqua FC6729/01 Мийний бездротовий пилосос

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SpeedPro Aqua FC6729/01 Мийний бездротовий пилосос

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Atrunas

  1. Mazgāt filtru reizi 2 nedēļās ar rokām, lai nodrošinātu optimālu veiktspēju. Izspiest, līdz ūdens ir tīrs. Pirms atkārtotas lietošanas žāvēt 24 stundas.