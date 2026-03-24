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SpeedPro Bezvadu spieķa tipa putekļu sūcējs
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FC6727/01
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EU Declaration of Conformity - English (US)
Important Information Manual Philips SpeedPro Cordless Stick vacuum cleaner
Visi (4)
Kā nomainīt Philips SpeedPro (Max) Stick akumulatoru?
Vai mana Philips putekļsūcēja piederumi ir saderīgi ar citiem modeļiem?
Cik ilgi ir jālādē Philips bezvadu putekļsūcējs?
Kur atrodas Philips putekļsūcēja modeļa un sērijas numurs?
Auto tīrīšanas komplekts
Filtrs spieķveida putekļu sūcējam
Manam Philips putekļsūcējam ir zema sūkšanas jauda
Nevaru ieslēgt savu Philips bezvadu putekļsūcēju
Philips bezvadu putekļsūcēju ir grūti pārvietot pa paklāju
Man neizdodas atvērt Philips bezvadu putekļsūcēja putekļu tvertni
Philips 5000. sērijas bezvadu putekļsūcējam ir maza sūkšanas jauda
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