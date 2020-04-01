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Izbeigta ražošana

SpeedPro MaxSpieķa tipa putekļu sūcējs

FC6813/01

4.8
| (21) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Ātrākais bezvadu tīrīšanas risinājums*
Revolucionārais SpeedPro Max ar 360° sūkšanas uzgali savāc vairāk netīrumu katrā gājienā, uz priekšu un atpakaļ — pat gar sienām un mēbelēm. Iztīriet vairāk īsākā laikā — gan cietas grīdas, gan paklājus.
Skatīt visas priekšrocības

ar 360° sūkšanas uzgali

Ātrākais bezvadu tīrīšanas risinājums*

  • 360° sūkšanas uzgalis

  • 18 V, darbības laiks līdz 45 min.

  • Divi vienā: putekļs. un rokas ierīce

  • TurboPet Nozzle

360° sūkšanas uzgalis iesūc putekļus un netīrumus no visām pusēm

360° sūkšanas uzgalis iesūc putekļus un netīrumus no visām pusēm

360° sūkšanas uzgalis ātrāk iesūc putekļus un netīrumus katra gājiena laikā — arī atpakaļgaitā vai tīrot apmales, — ļaujot izvairīties no nelietderīgām kustībām.

PowerBlade motors rada spēcīgu gaisa plūsmu (> 1000 l/min)

PowerBlade motors rada spēcīgu gaisa plūsmu (> 1000 l/min)

PowerBlade ir digitāls motors, kas izstrādāts nepārspējami lielai gaisa plūsmai (> 1000 l/min), nodrošinot uzgalim 360° sūkšanas leņķi. Reģistrējieties Philips.com vietnē 3 mēnešu laikā pēc iegādes, lai bez maksas saņemtu motora 5 gadu garantiju!

PowerCyclone 8 — mūsu jaudīgākā tehnoloģija bez putekļu maisiņa

PowerCyclone 8 — mūsu jaudīgākā tehnoloģija bez putekļu maisiņa

PowerCyclone 8 tehnoloģija — mūsu labākā putekļsūcēja tīrīšanas tehnoloģija bez putekļu maisiņa tagad ir izmantota bezvadu putekļsūcējā ar garu kātu, lai nodrošinātu jaudīgu sūkšanu vēl ilgāk.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

21

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

01/04/2020

Україна

Україна

Philips darbinieks

Чудово всмоктує пил навіть у темряві!

[Employee of philipsglobal] Легкий досить відчувається у руці. Досить круто робити прибирання у темряві :) Колби для пилу достатньо більш ніж на 2х кімнатну квартиру. Зручно, що можна прибрати і в автомобілі. Часу роботи більш ніж достатньо.

Plusi

Підсвітка. Легкий у руці. Якісна збірка

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SpeedPro Max FC6812/01 Вертикальний пилосос

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SpeedPro Max FC6812/01 Вертикальний пилосос

31/03/2020

Україна

Україна

Хороший пилосос

Покупою дуже задоволена. З цим пилососом прибирання це задоволення. А функція вологого прибирання це просто знахідка, суттєво економить час. З насодкою турбо щітка легко зібрати шерсть та волосся з м`яких меблів. Заряду вистачає на 3 прибирання. Підсвітка дуже зручна річ, видно кожну пилинку. Пилосос дуже маневрений та не важкий, завжди під рукою. Хто ще вагається - рекомендую.

Plusi

Вологе прибирання, підсвітка, акумулятор

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SpeedPro Max Aqua FC6902/01 Бездротовий вертикальний пилосос

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SpeedPro Max Aqua FC6902/01 Бездротовий вертикальний пилосос

15/10/2019

Україна

Україна

Якщо вдома є діти, без нього - ніяк

Купили цей пилосос, бо діти постійно смітять на кухні. Навіть не думали з чоловіком, що цей пилосос настільки потрібен у квартирі в новобудові, де постійно тривають ремонти. Білий пил після свого ремонту, пил з сусідніх квартир - дуже дратує (хто пройшов через це - знають) І цей нереально потужний маленький пилосос здатен прибирати взагалі весь пил. Навіть, якщо після нього мити підлогу - вода чиста. І дуже радує, що пилосос може працювати до 45 хвилин. Хоч у нас квартира 50 кВ.м., я можу пилососити довго. Особливо рейки в шафах-купе)) його щіточка ідеально підходить.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SpeedPro Max FC6812/01 Вертикальний пилосос

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SpeedPro Max FC6812/01 Вертикальний пилосос

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Atrunas

  1. Testēts, salīdzinot ar 10 labāk pārdotajiem bezvadu spieķa tipa putekļsūcējiem >300€ Vācijā 2017. gadā, izmantojot Philips izstrādāto rupjo netīrumu notīrīšanas testu cietām grīdām, pamatojoties uz starptautisko standartu IEC60312-1. 2018. g. janv.