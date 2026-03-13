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SpeedPro Max Spieķa tipa putekļu sūcējs
Izbeigta ražošana
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FC6813/01
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EU Declaration of conformity Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner FC6813/01 - English (US)
Important Information Manual Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
Visi (4)
Kā nomainīt Philips SpeedPro (Max) Stick akumulatoru?
Vai mana Philips putekļsūcēja piederumi ir saderīgi ar citiem modeļiem?
Cik ilgi ir jālādē Philips bezvadu putekļsūcējs?
Kur atrodas Philips putekļsūcēja modeļa un sērijas numurs?
Cauruļveida
Auto tīrīšanas komplekts
Uzgaļa birstes ierīce
Philips SpeedPro Max bezvadu putekļsūcējs uzrāda kļūdu
Philips 7000. sērijas bezvadu putekļsūcējam ir maza sūkšanas jauda
Nevaru ieslēgt savu Philips bezvadu putekļsūcēju
Philips bezvadu putekļsūcēju ir grūti pārvietot pa paklāju
Man neizdodas atvērt Philips bezvadu putekļsūcēja putekļu tvertni
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