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Vienlaicīgi sūc putekļus, slauka un žāvē
Philips jaunais putekļusūcējs AquaTrio FC7070/01 vienlaikus sūc putekļus, slauka un žāvē cietus grīdas segumus, ļaujot ietaupīt līdz 50% laika un pūļu. Ātrdarbīgas mikrošķiedru rotējošās birstes ar vienu darbību pilnībā iztīra netīrumus, traipus un šķidrumus, ļaujot iegūt teicamus rezultātus.
Trīs vienā
Triple-Acceleration tehnoloģija
Aqua Cyclone
Visiem cietajiem grīdas segumiem
Triple-Acceleration tehnoloģija nodrošina trīs vienlaicīgas tīrīšanas darbības: — Cikloniska putekļu uzsūkšana: efektīvi uzsūc putekļus un atdalāmus netīrumus — Mitrā slaucīšana: pirmā ātrdarbīgā rotējošā birste efektīvi tīra traipus un izšļakstītus šķidrumus — Žāvēšana: otrā ātrdarbīgā rotējošā birste uzsūc atlikušo ūdeni, samazinot žūšanas laiku par līdz pat 50%*
Jaudīgas un saudzējošas mikrošķiedru birstes rotē ar 6700 apgr./min, efektīvi notīrot netīrumus un traipus, turklāt pielāgojas atšķirīgiem grīdu reljefiem un iztīra pat spraugas. Lietošanas laikā birstes pašattīrās, jo tām nepārtraukti pieplūst tīrs ūdens un centrbēdzes spēki no grīdām savāktos netīrumus un ūdeni izgrūž no šķiedrām un novada netīrā ūdens tvertnē. Lai uzturētu optimālu tīrīšanas veiktspēju, AquaTrio birstes ik pēc 6 mēnešiem ir jāmaina.
AquaTrio ar ūdens filtrēšanu ir sertificēts kā piemērots alerģijas slimniekiem, un to sertificējis Eiropas Alerģijas izpētes nodibinājuma centrs. Aqua Cyclone tehnoloģija aiztur netīrumus un putekļus, alergēni tiek aizturēti ūdenī, novēršot to nokļūšanu atpakaļ gaisā. AquaTrio likvidē 99,95% alergēnu no kaķu/suņu spalvām, putekļu ērcītēm vai putekšņiem, lai nodrošinātu alerģijas slimniekiem piemērotu vidi.
Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus
4.5
no 5
13
Atsauksmes
92%
ieteica šo produktu
Bułeczka
06/05/2021
Polska
Posiada funkcje które chciałem.
Cena i funkcje odpowiednie polecam dla gospodarstw domowych.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Odkurzacz bezprzewodowy z funkcją mopa AquaTrio FC7070/01
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Odkurzacz bezprzewodowy z funkcją mopa AquaTrio FC7070/01
Alicja147
09/09/2014
Polska
Czysto!!!
Dla mnie rewelacja! nareszcie mam pewnosc ze myje podloge do czysta, z taka latwoscia. Troche halasuje, ale efekt super! Uzywam eko plynu do podlog, zadnych smug. Polecam!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AquaTrio FC7070/81 Urządzenie do odkurzania i czyszczenia na mokro
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AquaTrio FC7070/81 Urządzenie do odkurzania i czyszczenia na mokro
Alexa
09/09/2014
Polska
Czysto!!!
Dla mnie rewelacja! nareszcie mam pewnosc ze myje podloge do czysta, z taka latwoscia. Troche halasuje, ale efekt super! Uzywam eko plynu do podlog, zadnych smug. Polecam!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AquaTrio FC7070/81 Urządzenie do odkurzania i czyszczenia na mokro
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AquaTrio FC7070/81 Urządzenie do odkurzania i czyszczenia na mokro
Piemērots mitrajai slaucīšanai
Salīdzinot ar tīrīšanas procesu, kurā izmanto 2200 W putekļsūcēju un standarta slaucīšanu