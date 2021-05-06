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  • Standard Product Photo Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
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  • Product Detail Photograph Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Product Detail Photograph Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Product in Use Photo Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Alternative Product Photograph Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Alternative Product Photograph Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Alternative Product Photograph Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Alternative Product Photograph Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Alternative Product Photograph Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Alternative Product Photograph Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Product in Use Photo Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Product in Use Photo Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Product in Use Photo Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Product Detail Photograph Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Packaging photograph Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Standard Product Photo Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Main in-use photograph Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Product Detail Photograph Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Product Detail Photograph Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Product Detail Photograph Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Product in Use Photo Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Alternative Product Photograph Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Alternative Product Photograph Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Alternative Product Photograph Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Alternative Product Photograph Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Alternative Product Photograph Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Alternative Product Photograph Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Product in Use Photo Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Product in Use Photo Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Product in Use Photo Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Product Detail Photograph Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System
  • Packaging photograph Philips AquaTrio Vacuum cleaner and Mopping System

Izbeigta ražošana

AquaTrioPutekļsūcējs un slaucīšanas sistēma

FC7070/01

4.5

| (13) Atsauksmes | 92% ieteica šo produktu

Vienlaicīgi sūc putekļus, slauka un žāvē

Philips jaunais putekļusūcējs AquaTrio FC7070/01 vienlaikus sūc putekļus, slauka un žāvē cietus grīdas segumus, ļaujot ietaupīt līdz 50% laika un pūļu. Ātrdarbīgas mikrošķiedru rotējošās birstes ar vienu darbību pilnībā iztīra netīrumus, traipus un šķidrumus, ļaujot iegūt teicamus rezultātus.

Skatīt visas priekšrocības

Aiztaupiet līdz 50% darba. Ietaupiet līdz 50% laika.*

Vienlaicīgi sūc putekļus, slauka un žāvē

  • Trīs vienā

  • Triple-Acceleration tehnoloģija

  • Aqua Cyclone

  • Visiem cietajiem grīdas segumiem

Unikālā Triple-Acceleration tehnoloģija nodrošina lieliskus rezultātus

Unikālā Triple-Acceleration tehnoloģija nodrošina lieliskus rezultātus

Triple-Acceleration tehnoloģija nodrošina trīs vienlaicīgas tīrīšanas darbības: — Cikloniska putekļu uzsūkšana: efektīvi uzsūc putekļus un atdalāmus netīrumus — Mitrā slaucīšana: pirmā ātrdarbīgā rotējošā birste efektīvi tīra traipus un izšļakstītus šķidrumus — Žāvēšana: otrā ātrdarbīgā rotējošā birste uzsūc atlikušo ūdeni, samazinot žūšanas laiku par līdz pat 50%*

Grīda nožūst par 50% ātrāk*

Grīda nožūst par 50% ātrāk*

Jaudīgas un saudzējošas mikrošķiedru birstes rotē ar 6700 apgr./min, efektīvi notīrot netīrumus un traipus, turklāt pielāgojas atšķirīgiem grīdu reljefiem un iztīra pat spraugas. Lietošanas laikā birstes pašattīrās, jo tām nepārtraukti pieplūst tīrs ūdens un centrbēdzes spēki no grīdām savāktos netīrumus un ūdeni izgrūž no šķiedrām un novada netīrā ūdens tvertnē. Lai uzturētu optimālu tīrīšanas veiktspēju, AquaTrio birstes ik pēc 6 mēnešiem ir jāmaina.

ECARF testēšana apliecina piemērotību alerģijas slimniekiem

ECARF testēšana apliecina piemērotību alerģijas slimniekiem

AquaTrio ar ūdens filtrēšanu ir sertificēts kā piemērots alerģijas slimniekiem, un to sertificējis Eiropas Alerģijas izpētes nodibinājuma centrs. Aqua Cyclone tehnoloģija aiztur netīrumus un putekļus, alergēni tiek aizturēti ūdenī, novēršot to nokļūšanu atpakaļ gaisā. AquaTrio likvidē 99,95% alergēnu no kaķu/suņu spalvām, putekļu ērcītēm vai putekšņiem, lai nodrošinātu alerģijas slimniekiem piemērotu vidi.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.5

no 5

13

Atsauksmes

92%

ieteica šo produktu

3
2

06/05/2021

Polska

Polska

Posiada funkcje które chciałem.

Cena i funkcje odpowiednie polecam dla gospodarstw domowych.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Odkurzacz bezprzewodowy z funkcją mopa AquaTrio FC7070/01

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Odkurzacz bezprzewodowy z funkcją mopa AquaTrio FC7070/01

09/09/2014

Polska

Polska

Czysto!!!

Dla mnie rewelacja! nareszcie mam pewnosc ze myje podloge do czysta, z taka latwoscia. Troche halasuje, ale efekt super! Uzywam eko plynu do podlog, zadnych smug. Polecam!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AquaTrio FC7070/81 Urządzenie do odkurzania i czyszczenia na mokro

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AquaTrio FC7070/81 Urządzenie do odkurzania i czyszczenia na mokro

09/09/2014

Polska

Polska

Czysto!!!

Dla mnie rewelacja! nareszcie mam pewnosc ze myje podloge do czysta, z taka latwoscia. Troche halasuje, ale efekt super! Uzywam eko plynu do podlog, zadnych smug. Polecam!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AquaTrio FC7070/81 Urządzenie do odkurzania i czyszczenia na mokro

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AquaTrio FC7070/81 Urządzenie do odkurzania i czyszczenia na mokro

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Piemērots mitrajai slaucīšanai

  2. Salīdzinot ar tīrīšanas procesu, kurā izmanto 2200 W putekļsūcēju un standarta slaucīšanu