ECARF testēšana apliecina piemērotību alerģijas slimniekiem

AquaTrio ar ūdens filtrēšanu ir sertificēts kā piemērots alerģijas slimniekiem, un to sertificējis Eiropas Alerģijas izpētes nodibinājuma centrs. Aqua Cyclone tehnoloģija aiztur netīrumus un putekļus, alergēni tiek aizturēti ūdenī, novēršot to nokļūšanu atpakaļ gaisā. AquaTrio likvidē 99,95% alergēnu no kaķu/suņu spalvām, putekļu ērcītēm vai putekšņiem, lai nodrošinātu alerģijas slimniekiem piemērotu vidi.