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Izbeigta ražošana
3 x putekļu maisi
Viens universāls standarts
Absorbē smakas
Oriģinālo Philips s-bag® maisiņu var izmantot visiem Philips un Electrolux grupas (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) putekļsūcējiem ar maisiņu. Jums vair nav jānodarbojas ar mūžīgiem putekļu maisiņa meklējumiem, vienkārši atrodiet s-bag® logotipu.
Atšķirībā no parastiem putekļu maisiņiem s-bag® Anti-Odour maisiņā izmantots izturīgs sintētisks materiāls, kas pārklāts ar smakas absorbējošu vasku, lai aizturētu nepatīkamas smakas un novērstu to izkļūšanu no putekļsūcēja. Šis putekļu maisiņš ir lieliski piemērots mājdzīvnieku īpašniekiem.
Šī putekļsūcēja maisiņa sintētiskais materiāls atfiltrē līdz 99% putekļu un daļiņu. Tas filtrē gaisu efektīvāk nekā standarta papīra maisiņš un palīdz atbrīvoties no gaisā esošajām daļiņām, piemēram, alergēniem.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Trixa
31/07/2022
Magyarország
Verificēts pircējs
kiváló minőség
[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] teljesen elégedett vagyok a termékkel, kiváló minőség és megfizethető áron
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par s-bag FC8023/04 Porzsák
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par s-bag FC8023/04 Porzsák