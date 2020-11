Absorbē un neitralizē nepatīkamas smakas

Atšķirībā no parastiem putekļu maisiņiem s-bag® Anti-Odour maisiņā izmantots izturīgs sintētisks materiāls, kas pārklāts ar smakas absorbējošu vasku, lai aizturētu nepatīkamas smakas un novērstu to izkļūšanu no putekļsūcēja. Šis putekļu maisiņš ir lieliski piemērots mājdzīvnieku īpašniekiem.