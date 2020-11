Plastificēta kartona kaste ar piederumu paliktni

Šis iepakojums ir izgatavots no plastificēta kartona, kas uzlabo ierīces darbmūžu, ja to izmanto uzglabāšanai. Tās iekšpusē ir kartona nodalījums, kur atsevišķi no putekļu sūcēja glabā cauruli, un kartona paliktnis uzgaļa, cauruļu un piederumu glabāšanai virs putekļu sūcēja.