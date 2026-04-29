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Izbeigta ražošana
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FC8230/01
Izbeigta ražošana
User Manual Philips SmallStar Vacuum cleaner with bag
Izbaudiet kustību brīvību ar Philips SmallStar. Īpaši kompakts un viegls putekļusūcējs, kas ir ērti lietojams un kurā apvienota liela jauda ar HEPA filtrēšanu, lai sniegtu jums teicamus tīrīšanas rezultātus.
Vai mana Philips putekļsūcēja piederumi ir saderīgi ar citiem modeļiem?
Kā un kad nomainīt Philips putekļsūcēja putekļu maisu?
Kur atrodas Philips putekļsūcēja modeļa un sērijas numurs?
Kā es varu zināt, vai Philips putekļsūcēja putekļu maiss ir pilns?
Kad jāmaina Philips putekļsūcēja filtrs?
Kā tīrīt Philips putekļsūcēja filtrus?