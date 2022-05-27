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Izbeigta ražošana
Savāc 99,9% putekļu
900 W
Pretalerģijas filtrs
Unikālā AirflowMax tehnoloģija saglabā sūkšanas jaudu lielāku ilgāk, lai pilnvērtīgi izmantotu maisiņu. Tehnoloģijas pamatā ir trīs galveno elementu optimizācija: 1) unikāls rievots profils putekļu nodalījumā maksimāli palielina gaisa plūsmu putekļu maisā un ļauj izmantot visu maisa virsmu; 2) īpaši pielāgota putekļu nodalījuma ietilpība, kas nodrošina pilnvērtīgu putekļu maisa izplešanos; 3) augstas kvalitātes putekļu maisa šķiedru struktūra absorbē putekļus, neaizsprostojot poras, tādējādi novēršot sūkšanas jaudas samazināšanos.
TriActive uzgalis iztīra grīdas vienā piegājienā, veicot 3 darbības: 1) tas uzmanīgi paver paklāju ar īpaši izstrādātu virsmu, lai izsūktu apakšā esošos putekļus; 2) lielākā atvere uzgaļa priekšpusē vienkārši savāc lielos netīrumus; 3) divi sānu gaisa kanāli savāc putekļus un netīrumus, kas atrodas tuvu pie mēbelēm un sienām.
Putekļsūcējs ir izstrādāts ar iebūvētiem piederumiem, un nav jāpārvieto papildu piederumi tīrīšanas laikā. Šaurais uzgalis atrodas uz tvertnes, vienmēr gatavs lietošanai.
Godalgas
4.6
no 5
37
Atsauksmes
91%
ieteica šo produktu
Lenčka
27/05/2022
Slovenija
Super sesalec
Majhen, lepo vodljiv, odlična moč za preproge in parket.
Plusi
Sem popolnoma zadovoljna. Vse.
Mīnusi
Ne
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Compact FC8367/09 Sesalnik z vrečko
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Compact FC8367/09 Sesalnik z vrečko
Janfiska
04/05/2021
Česká republika
Spolehlivost
Používám již asi 5 let, bez problémů, výkonný, kvalitní. Výborná funkce kartáčku na hadici na čalounění, nemusí se měnit hubice
Plusi
pohyblivost, výkonnost, jednoduchost ovládání
Mīnusi
snad jen zbytečně moc nástavců, používám denně jen dva a stačí
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Compact FC8375/09 Sáčkový vysavač
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Compact FC8375/09 Sáčkový vysavač
FC8373
05/10/2020
Hrvatska
Odličan usisavač za svakodnevno čišćenje
Usisavač je lagan za rad, ima čvrstu metalnu cijev i jaku snagu usisavanja.
Plusi
jak usisavač
Mīnusi
/
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Compact FC8373/09 Usisivač s vrećicom
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Compact FC8373/09 Usisivač s vrećicom
Savāc 99,9% putekļu uz cietajām grīdām ar šaurām spraugām (IEC62885-2).