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  • s-bag® Anti-Allergy
  • s-bag® Anti-Allergy
  • s-bag® Anti-Allergy
  • s-bag® Anti-Allergy
  • s-bag® Anti-Allergy
  • s-bag® Anti-Allergy

s-bagPretalerģiski putekļu maisiņi

FC8022/04

3
| (1) Apskats
s-bag® Anti-Allergy
s-bag® ir universāls putekļu maisiņš visiem Philips un Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) putekļsūcējiem ar maisiņu. Iegādājoties rezerves maisiņus, meklējiet s-bag® logotipu. Citu maisiņi izmantošana var sabojāt jūsu putekļsūcēju.
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Labāka filtrēšana, lieliski piemērota cilvēkiem ar alerģijām

s-bag® Anti-Allergy

  • 4 x putekļu maisi

  • Viens universāls standarts

  • Filtrēšana alerģiju novēršanai

Universāls standarts vieglai izvēlei

Universāls standarts vieglai izvēlei

Oriģinālo Philips s-bag® maisiņu var izmantot visiem Philips un Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) putekļsūcējiem ar maisiņu. Vairs nav jānopūlas ar mūžīgo putekļu maisiņu meklēšanu, — gluži vienkārši jāatrod s-bag® logotips.

Pretalerģisks, lieliski piemērots personām ar astmu un alerģijām

Pretalerģisks, lieliski piemērots personām ar astmu un alerģijām

s-bag® Anti-Allergy ir augsts filtrēšanas līmenis, lai aizturētu putekšņus, putekļu daļiņas, putekļu ērcītes, to alergēnus un kaķa alergēnus pat 1 mikrona lielumā. Šāds filtrēšanas līmenis ievērojami samazina alergēnu iedarbību uz jūsu ģimeni un ir neatsverams personām ar astmu un alerģijām.

Augstas izturības sintētisks materiāls, ražots Zviedrijā

Augstas izturības sintētisks materiāls, ražots Zviedrijā

s-bag® Anti-Allergy ir izgatavots no augstas izturības sintētiska materiāla, ražots Zviedrijā.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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3.0

no 5

1

Apskats

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16/11/2020

Česká republika

Česká republika

Nejsem spokojena

Výrobek v záruční době již potřetí nefunguje. Musím opět do opravny. Hlásí již potřetí chybu E6,

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Sáček S-Bag FC8022/04 Prachové sáčky do vysavačů

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Sáček S-Bag FC8022/04 Prachové sáčky do vysavačů

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