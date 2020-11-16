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FC8022/04
XU9100/10
XU2100/15
XU2100/25
XU3100/01
XU3110/02
XD3110/09
FC8241/09
FC8578/09
FC8608/01
4 x putekļu maisi
Viens universāls standarts
Filtrēšana alerģiju novēršanai
Oriģinālo Philips s-bag® maisiņu var izmantot visiem Philips un Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) putekļsūcējiem ar maisiņu. Vairs nav jānopūlas ar mūžīgo putekļu maisiņu meklēšanu, — gluži vienkārši jāatrod s-bag® logotips.
s-bag® Anti-Allergy ir augsts filtrēšanas līmenis, lai aizturētu putekšņus, putekļu daļiņas, putekļu ērcītes, to alergēnus un kaķa alergēnus pat 1 mikrona lielumā. Šāds filtrēšanas līmenis ievērojami samazina alergēnu iedarbību uz jūsu ģimeni un ir neatsverams personām ar astmu un alerģijām.
s-bag® Anti-Allergy ir izgatavots no augstas izturības sintētiska materiāla, ražots Zviedrijā.
3.0
no 5
1
Apskats
Kočka48
16/11/2020
Česká republika
Nejsem spokojena
Výrobek v záruční době již potřetí nefunguje. Musím opět do opravny. Hlásí již potřetí chybu E6,
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Sáček S-Bag FC8022/04 Prachové sáčky do vysavačů
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Sáček S-Bag FC8022/04 Prachové sáčky do vysavačů