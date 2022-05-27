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  • Pilna veiktspēja. Vienkārša lietošana.
  • Pilna veiktspēja. Vienkārša lietošana.
  • Pilna veiktspēja. Vienkārša lietošana.
  • Pilna veiktspēja. Vienkārša lietošana.
  • Pilna veiktspēja. Vienkārša lietošana.
  • Pilna veiktspēja. Vienkārša lietošana.
  • Pilna veiktspēja. Vienkārša lietošana.
  • Pilna veiktspēja. Vienkārša lietošana.
  • Pilna veiktspēja. Vienkārša lietošana.
  • Pilna veiktspēja. Vienkārša lietošana.
  • Pilna veiktspēja. Vienkārša lietošana.
  • Pilna veiktspēja. Vienkārša lietošana.
  • Pilna veiktspēja. Vienkārša lietošana.
  • Pilna veiktspēja. Vienkārša lietošana.
  • Pilna veiktspēja. Vienkārša lietošana.
  • Pilna veiktspēja. Vienkārša lietošana.
  • Pilna veiktspēja. Vienkārša lietošana.
  • Pilna veiktspēja. Vienkārša lietošana.
  • Pilna veiktspēja. Vienkārša lietošana.
  • Pilna veiktspēja. Vienkārša lietošana.

Izbeigta ražošana

Performer CompactPutekļu sūcējs ar maisiņu

FC8375/09

4.6
| (37) Atsauksmes | 91% ieteica šo produktu

2 Godalgas

Pilna veiktspēja. Vienkārša lietošana.
Jaunais Philips Performer Compact putekļsūcējs nodrošina izcilu tīrīšanas sniegumu ar minimālu piepūli. AirflowMax tehnoloģija nodrošina lielāku sūkšanas jaudu ilgāku laiku. TriActive uzgalis efektīvi uzsūc putekļus no visiem grīdas segumiem.
Skatīt visas priekšrocības

Kompakts un jaudīgs ar AirflowMax tehnoloģiju

Pilna veiktspēja. Vienkārša lietošana.

  • Savāc 99,9 % putekļu

  • 900 W

  • TriActive uzgalis

Revolucionāra AirflowMax tehnoloģija lielai sūkšanas jaudai

Revolucionāra AirflowMax tehnoloģija lielai sūkšanas jaudai

Unikālā AirflowMax tehnoloģija saglabā sūkšanas jaudu lielāku ilgāk, lai pilnvērtīgi izmantotu maisiņu. Tehnoloģijas pamatā ir trīs galveno elementu optimizācija: 1) unikāls rievots profils putekļu nodalījumā maksimāli palielina gaisa plūsmu putekļu maisā un ļauj izmantot visu maisa virsmu; 2) īpaši pielāgota putekļu nodalījuma ietilpība, kas nodrošina pilnvērtīgu putekļu maisa izplešanos; 3) augstas kvalitātes putekļu maisa šķiedru struktūra absorbē putekļus, neaizsprostojot poras, tādējādi novēršot sūkšanas jaudas samazināšanos.

TriActive uzgalis veic 3 tīrīšanas darbības vienlaikus

TriActive uzgalis veic 3 tīrīšanas darbības vienlaikus

TriActive uzgalis iztīra grīdas vienā piegājienā, veicot 3 darbības: 1) tas uzmanīgi paver paklāju ar īpaši izstrādātu virsmu, lai izsūktu apakšā esošos putekļus; 2) lielākā atvere uzgaļa priekšpusē vienkārši savāc lielos netīrumus; 3) divi sānu gaisa kanāli savāc putekļus un netīrumus, kas atrodas tuvu pie mēbelēm un sienām.

Uz ierīces novietoti piederumi, kas nodrošina maksimāli ērtu tīrīšanu

Uz ierīces novietoti piederumi, kas nodrošina maksimāli ērtu tīrīšanu

Putekļsūcējs ir izstrādāts ar iebūvētiem piederumiem, un jums nav jāpārvieto papildu piederumi tīrīšanas laikā. Šaurais uzgalis atrodas uz tvertnes, vienmēr gatavs lietošanai.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

  • Award image VRS_AWARD-612378
  • Award image VRS_AWARD-961262

Atsauksmes

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4.6

no 5

37

Atsauksmes

91%

ieteica šo produktu

2

27/05/2022

Slovenija

Slovenija

Super sesalec

Majhen, lepo vodljiv, odlična moč za preproge in parket.

Plusi

Sem popolnoma zadovoljna. Vse.

Mīnusi

Ne

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Compact FC8367/09 Sesalnik z vrečko

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Compact FC8367/09 Sesalnik z vrečko

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Spolehlivost

Používám již asi 5 let, bez problémů, výkonný, kvalitní. Výborná funkce kartáčku na hadici na čalounění, nemusí se měnit hubice

Plusi

pohyblivost, výkonnost, jednoduchost ovládání

Mīnusi

snad jen zbytečně moc nástavců, používám denně jen dva a stačí

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Compact FC8375/09 Sáčkový vysavač

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Compact FC8375/09 Sáčkový vysavač

05/10/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odličan usisavač za svakodnevno čišćenje

Usisavač je lagan za rad, ima čvrstu metalnu cijev i jaku snagu usisavanja.

Plusi

jak usisavač

Mīnusi

/

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Compact FC8373/09 Usisivač s vrećicom

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Compact FC8373/09 Usisivač s vrećicom

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Atrunas

  1. Savāc 99,9 % putekļu uz cietajām grīdām ar šaurām spraugām (IEC62885-2).