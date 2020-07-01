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Izbeigta ražošana

PowerLifePutekļsūcējs ar maisiņu

FC8458/91

5
| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Pilnvērtīgs sniegums
Lieliski tīrīšanas rezultāti visa veida grīdām ar Philips PowerLife putekļsūcēju, pateicoties unikālajm TriActive uzgalim.
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Mazāks enerģijas patēriņš

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  • 1500 W

  • TriActive uzgalis

3 litru s-bag maisiņš nodrošina ilgstošu darbību

3 litru s-bag maisiņš nodrošina ilgstošu darbību

Šī lielā Philips putekļu maisiņa ietilpība ļauj optimāli lietot putekļsūcēja maisiņu, un tas būs jāmaina daudz retāk.

Komfortabla tīrīšana, pateicoties vieglai alumīnija caurulei

Komfortabla tīrīšana, pateicoties vieglai alumīnija caurulei

Vieglo alumīnija putekļsūcēja cauruli ir ērti lietot un nēsāt. 2 komponentu teleskopisko cauruli var viegli pielāgot vēlamajam augstumam.

Aizsniedziet visus stūrus, pateicoties īpaši garajam ergonomiskajam rokturim

Aizsniedziet visus stūrus, pateicoties īpaši garajam ergonomiskajam rokturim

Šo ergonomiskas formas rokturi ir ērti lietot. Tā īpaši garā konstrukcija nodrošina lielāku darbības rādiusu, tāpēc varat viegli iztīrīt grūti aizsniedzamas vietas.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Atsauksmes

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5.0

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

01/07/2020

България

България

Подходяща за дом с домашни любимци.

Дълго избиран продукт, на който всички вкъщи се радват. Подходящ за почистване на килими с дълги косми и постоянно отделяне на козина от домашни любимци. И трите накрайника са устойчиви, тялото и моторът не загряват прекалено след продължително ползване и шумът, който произвежда е в нормални граници. Лесна за почистване и достъпна като ценова конкурентност на пазара. Със семейството ни ползваме този продукт вече три години и сме доволни. Бих могла да споделя и няколко забележки: корпусът на тялото е пластмасов (произведен в Румъния), в сравнение с този друга така прахосмукачка, закупена от ОАЕ преди 6 години, на която тялото е направено в Англия и изключително устойчиво с двойно уплътнение на корпуса. Не бих могла да предположа дали това разпраделение на продуктите на една марка ФИЛИПС е на база регионална достъпност или не, но отчитам, че нивото на производство е различно. Въпреки това препоръчвам.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife FC8458/91 Прахосмукачка с торбичка

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26/04/2017

България

България

Verificēts pircējs

Чудесен е

Лек, удобен, ефективен. доволна съм. Прекрасен дизайн, лесен за употреба.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife FC8458/91 Прахосмукачка с торбичка

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife FC8458/91 Прахосмукачка с торбичка

06/04/2017

Hrvatska

Hrvatska

bomba

Pravo dobar usisivač, kuplje na rasprodaji ali me totalno iznenadio koliko je dobar, majstor digne tepih, nesmijes ga na najjače stavit kako je dobar. tiho radi, lagan, rukovanje s njim je milina od jednostavnosti. SVAKA PREPORUKA. JEFTIN A SUPER DOBAR

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife FC8458/91 Usisavač s vrećicom

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife FC8458/91 Usisavač s vrećicom

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