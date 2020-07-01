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Izbeigta ražošana
1500 W
TriActive uzgalis
Šī lielā Philips putekļu maisiņa ietilpība ļauj optimāli lietot putekļsūcēja maisiņu, un tas būs jāmaina daudz retāk.
Vieglo alumīnija putekļsūcēja cauruli ir ērti lietot un nēsāt. 2 komponentu teleskopisko cauruli var viegli pielāgot vēlamajam augstumam.
Šo ergonomiskas formas rokturi ir ērti lietot. Tā īpaši garā konstrukcija nodrošina lielāku darbības rādiusu, tāpēc varat viegli iztīrīt grūti aizsniedzamas vietas.
5.0
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Klermans
01/07/2020
България
Подходяща за дом с домашни любимци.
Дълго избиран продукт, на който всички вкъщи се радват. Подходящ за почистване на килими с дълги косми и постоянно отделяне на козина от домашни любимци. И трите накрайника са устойчиви, тялото и моторът не загряват прекалено след продължително ползване и шумът, който произвежда е в нормални граници. Лесна за почистване и достъпна като ценова конкурентност на пазара. Със семейството ни ползваме този продукт вече три години и сме доволни. Бих могла да споделя и няколко забележки: корпусът на тялото е пластмасов (произведен в Румъния), в сравнение с този друга така прахосмукачка, закупена от ОАЕ преди 6 години, на която тялото е направено в Англия и изключително устойчиво с двойно уплътнение на корпуса. Не бих могла да предположа дали това разпраделение на продуктите на една марка ФИЛИПС е на база регионална достъпност или не, но отчитам, че нивото на производство е различно. Въпреки това препоръчвам.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife FC8458/91 Прахосмукачка с торбичка
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife FC8458/91 Прахосмукачка с торбичка
Мина99
26/04/2017
България
Verificēts pircējs
Чудесен е
Лек, удобен, ефективен. доволна съм. Прекрасен дизайн, лесен за употреба.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife FC8458/91 Прахосмукачка с торбичка
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robinhud
06/04/2017
Hrvatska
bomba
Pravo dobar usisivač, kuplje na rasprodaji ali me totalno iznenadio koliko je dobar, majstor digne tepih, nesmijes ga na najjače stavit kako je dobar. tiho radi, lagan, rukovanje s njim je milina od jednostavnosti. SVAKA PREPORUKA. JEFTIN A SUPER DOBAR
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife FC8458/91 Usisavač s vrećicom
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife FC8458/91 Usisavač s vrećicom