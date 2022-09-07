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Izbeigta ražošana
FC8478/91
1500 W
PowerCyclone 4
TriActive uzgalis
PowerCyclone 4 tehnoloģija maksimāli palielina gaisa plūsmu un veiktspēju, atdalot netīrumus no gaisa vienā paņēmienā. Tas nodrošina satriecošus tīrīšanas rezultātus ar efektīvām darbībām: 1) Gaiss ātri ieplūst PowerCyclone, pateicoties taisnai un gludai gaisa ieplūdes atverei. 2) Izliektā gaisa padeve ātri paātrina gaisa padevi uz augšu cikloniskajā kamerā, lai atdalītu putekļus no gaisa.
TriActive uzgalis iztīra grīdas vienā piegājienā, veicot 3 darbības: 1) tas uzmanīgi paver paklāju ar īpaši izstrādātu virsmu, lai izsūktu apakšā esošos putekļus; 2) lielākā atvere uzgaļa priekšpusē vienkārši savāc lielos netīrumus; 3) divi sānu gaisa kanāli savāc putekļus un netīrumus, kas atrodas tuvu pie mēbelēm un sienām.
Šis produkts nodrošina vislabāko tīrīšanas sniegumu uz cietajiem grīdas segumiem. Tiek uzsūkti līdz 100% putekļu!
4.1
no 5
9
Atsauksmes
Hrisi
07/09/2022
България
Прахосмукачка
Имам прахосмукачка от над 4г. Работи безотказно. Лесно се почиства и поддържа. Препоръчвам с две ръце.
Plusi
Лесно почистване
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC8478/91 Прахосмукачка без торба
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC8478/91 Прахосмукачка без торба
Аврамова
19/06/2020
България
препоръчвам
много добър домакински уред, лесно се почиства и има много силна всмукателна мощност
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC8478/91 Прахосмукачка без торба
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC8478/91 Прахосмукачка без торба
Michal89
02/10/2019
Česká republika
Silný
Koupili jsme na základě recenzi ale i hlavně pro nás silný sací výkon motoru. Jelikož máme doma čtyřnohého přítele, tak tento vysavač je dobrý sluha při odstraňování chlupu z podlahy a sedačky. Díky omývatelné nádobě nemusíme řešit kupování sáčku, což ušetří též nemalé peníze.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC8478/91 Bezsáčkový vysavač
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC8478/91 Bezsáčkový vysavač