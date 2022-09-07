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Izbeigta ražošana

PowerPro CompactPutekļsūcējs bez maisiņa

FC8478/91

4.1
| (9) Atsauksmes
Pilnvērtīgs sniegums
Jaunais Philips PowerPro Compact putekļsūcējs nodrošina jaudīgu veiktspēju bez kompromisiem, pateicoties PowerCyclone 4 tehnoloģijai un mūsdienīgam tvertnes dizainam
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Mazāks enerģijas patēriņš

Pilnvērtīgs sniegums

  • 1500 W

  • PowerCyclone 4

  • TriActive uzgalis

PowerCyclone 4 tehnoloģija atdala putekļus no gaisa vienā piegājienā

PowerCyclone 4 tehnoloģija atdala putekļus no gaisa vienā piegājienā

PowerCyclone 4 tehnoloģija maksimāli palielina gaisa plūsmu un veiktspēju, atdalot netīrumus no gaisa vienā paņēmienā. Tas nodrošina satriecošus tīrīšanas rezultātus ar efektīvām darbībām: 1) Gaiss ātri ieplūst PowerCyclone, pateicoties taisnai un gludai gaisa ieplūdes atverei. 2) Izliektā gaisa padeve ātri paātrina gaisa padevi uz augšu cikloniskajā kamerā, lai atdalītu putekļus no gaisa.

TriActive uzgalis veic 3 tīrīšanas darbības vienlaikus

TriActive uzgalis veic 3 tīrīšanas darbības vienlaikus

TriActive uzgalis iztīra grīdas vienā piegājienā, veicot 3 darbības: 1) tas uzmanīgi paver paklāju ar īpaši izstrādātu virsmu, lai izsūktu apakšā esošos putekļus; 2) lielākā atvere uzgaļa priekšpusē vienkārši savāc lielos netīrumus; 3) divi sānu gaisa kanāli savāc putekļus un netīrumus, kas atrodas tuvu pie mēbelēm un sienām.

A klases sniegums cietajiem grīdas segumiem

A klases sniegums cietajiem grīdas segumiem

Šis produkts nodrošina vislabāko tīrīšanas sniegumu uz cietajiem grīdas segumiem. Tiek uzsūkti līdz 100% putekļu!

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.1

no 5

9

Atsauksmes

4
3
2

07/09/2022

България

България

Прахосмукачка

Имам прахосмукачка от над 4г. Работи безотказно. Лесно се почиства и поддържа. Препоръчвам с две ръце.

Plusi

Лесно почистване

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC8478/91 Прахосмукачка без торба

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC8478/91 Прахосмукачка без торба

19/06/2020

България

България

препоръчвам

много добър домакински уред, лесно се почиства и има много силна всмукателна мощност

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC8478/91 Прахосмукачка без торба

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC8478/91 Прахосмукачка без торба

02/10/2019

Česká republika

Česká republika

Silný

Koupili jsme na základě recenzi ale i hlavně pro nás silný sací výkon motoru. Jelikož máme doma čtyřnohého přítele, tak tento vysavač je dobrý sluha při odstraňování chlupu z podlahy a sedačky. Díky omývatelné nádobě nemusíme řešit kupování sáčku, což ušetří též nemalé peníze.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC8478/91 Bezsáčkový vysavač

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC8478/91 Bezsáčkový vysavač

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.