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AirflowMax tehnoloģija
TriActive+ uzgalis
AirflowMax tehnoloģija maksimāli palielina gaisa plūsmu, nodrošinot putekļu maisa vienmērīgu atlocīšanu, lai iegūtu vislielāko sūkšanas jaudu, par ar pilnu maisu!
TriActive+ uzgalis iztīra grīdas vienā piegājienā, veicot 3 darbības: 1) tas uzmanīgi paceļ paklāju ar īpaši izstrādātu virsmu, lai izsūktu apakšā esošos putekļus; 2) lielākā atvere uzgaļa galā vienkārši savāc lielos netīrumus; 3) divas sānu birstes savāc putekļus un netīrumus, kas atrodas tuvu pie mēbelēm un sienām.
Šis produkts nodrošina vislabāko tīrīšanas sniegumu uz cietajiem grīdas segumiem. Tiek uzsūkti līdz 100% putekļu!
Godalgas
5.0
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Ewa22
05/06/2016
Polska
Verificēts pircējs
dobrze wciąga i jest odpowiedniej wielkości
[Employee of philipsglobal] bardzo dobry odkurzacz z którego jestem zadowolona
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Active FC8525/09 Odkurzacz workowy
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Active FC8525/09 Odkurzacz workowy
Jeni55
05/03/2019
România
Produs foarte bun
Silentios,usor ,aspira foarte bine .ajutor de nadejne in curatenie. Este usor de depozitat si dupa aspirare nu se simte in aer ca s-a folosit aspiratorul,are un filtru foarte bun.recomand.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Active FC8525/09 Aspirator cu sac
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Active FC8525/09 Aspirator cu sac
Arnostek
12/12/2015
Česká republika
Skvělý výroběk
Splňuje vše co jsme od něho s rodinou očekávali. Jednoduchý, výkonný a za skvělou cenu. Určitě doporučuji!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Active FC8525/09 Sáčkový vysavač
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Active FC8525/09 Sáčkový vysavač
Pamatojoties uz Philips iekšējiem mērījumiem