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2000 W
AirflowMax tehnoloģija
EPA 10 filtrs
AirflowMax tehnoloģija maksimāli palielina gaisa plūsmu, nodrošinot putekļu maisa vienmērīgu izplešanos, lai iegūtu vislielāko sūkšanas jaudu, par ar pilnu maisu!
2000 W motors rada maks. 400 W lielu sūkšanas jaudu, kas nodrošina izcilus tīrīšanas rezultātus.
Īpaši izstrādātais 4 l putekļu nodalījums sniedz iespēju optimāli izmantot putekļu maisiņu, nodrošinot ilgāku tīrīšanas laiku.
4.7
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
BMary
08/03/2019
România
recomand
„Recenzie din campania Philips” Ocupa spatiu mic la depozitare, ca si putere este ok
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Active FC8652/01 Aspirator cu sac
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Active FC8652/01 Aspirator cu sac
CosminDaniel
22/04/2015
România
Super tare
Am avut ceva asemanator de la alta firma, dar acesta FC8652, este super tare, are putere mare de aspirare de ridica covorul.... Pacat ca se vor scoate de pe piata, mi-as ma-i lua unul si mai puternic de rezerva. Cosmin
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Active FC8652/01 Aspirator cu sac
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Active FC8652/01 Aspirator cu sac
TomekWu
16/04/2014
Polska
Jest zdecydowanie wart swojej ceny.
Krótko i zwięźle: - jest mniej zwortny niż na przykład FC9014/01, a przyczynę upatruję przez nieco odmienny sposób montażu węża do korpusu, co czasem może również powodować wywracanie się odkurzacza (szczególnie przy nagłej zmianie kierunku "jazdy"); - zdecydowanie zbyt głośny przy włączonych "wyższych" trybach ssania, ale najbardziej podstawowy tryb jest wystarczający jak na moje potrzeby; - poza tym sprawdza się bardzo dobrze (korzystam z niego 2-3 razy w tygodniu na metrażu do 100 metrów kwadratowych);
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Odkurzacz workowy Performer Active FC8652/01
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Odkurzacz workowy Performer Active FC8652/01
Rezultāti salīdzinājumā ar Philips PowerLife, iekšēji veikta pārbaude 2013. gada augustā