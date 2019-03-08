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  • Maksimāla sūkšanas jauda labākiem tīrīšanas rezultātiem*
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Izbeigta ražošana

Performer ActivePutekļsūcējs ar maisu

FC8652/01

4.7
| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Maksimāla sūkšanas jauda labākiem tīrīšanas rezultātiem*
Jaunais Philips Performer Active nodrošina labākus tīrīšanas rezultātus, pateicoties Airflow Plus tehnoloģijai un jaudīgajam 2000 W motoram.
Skatīt visas priekšrocības

Ar Airflow Max tehnoloģiju un 4 l putekļu tvertni

Maksimāla sūkšanas jauda labākiem tīrīšanas rezultātiem*

  • 2000 W

  • AirflowMax tehnoloģija

  • EPA 10 filtrs

Revolucionārā AirflowMax tehnoloģija īpaši lielai sūkšanas jaudai

Revolucionārā AirflowMax tehnoloģija īpaši lielai sūkšanas jaudai

AirflowMax tehnoloģija maksimāli palielina gaisa plūsmu, nodrošinot putekļu maisa vienmērīgu izplešanos, lai iegūtu vislielāko sūkšanas jaudu, par ar pilnu maisu!

2000 W motors rada maks. 400 W sūkšanas jaudu

2000 W motors rada maks. 400 W sūkšanas jaudu

2000 W motors rada maks. 400 W lielu sūkšanas jaudu, kas nodrošina izcilus tīrīšanas rezultātus.

4 l putekļu nodalījums ilgākai tīrīšanai

4 l putekļu nodalījums ilgākai tīrīšanai

Īpaši izstrādātais 4 l putekļu nodalījums sniedz iespēju optimāli izmantot putekļu maisiņu, nodrošinot ilgāku tīrīšanas laiku.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Atsauksmes

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4.7

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

08/03/2019

România

România

recomand

„Recenzie din campania Philips” Ocupa spatiu mic la depozitare, ca si putere este ok

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Active FC8652/01 Aspirator cu sac

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Active FC8652/01 Aspirator cu sac

22/04/2015

România

România

Super tare

Am avut ceva asemanator de la alta firma, dar acesta FC8652, este super tare, are putere mare de aspirare de ridica covorul.... Pacat ca se vor scoate de pe piata, mi-as ma-i lua unul si mai puternic de rezerva. Cosmin

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Active FC8652/01 Aspirator cu sac

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Active FC8652/01 Aspirator cu sac

16/04/2014

Polska

Polska

Jest zdecydowanie wart swojej ceny.

Krótko i zwięźle: - jest mniej zwortny niż na przykład FC9014/01, a przyczynę upatruję przez nieco odmienny sposób montażu węża do korpusu, co czasem może również powodować wywracanie się odkurzacza (szczególnie przy nagłej zmianie kierunku "jazdy"); - zdecydowanie zbyt głośny przy włączonych "wyższych" trybach ssania, ale najbardziej podstawowy tryb jest wystarczający jak na moje potrzeby; - poza tym sprawdza się bardzo dobrze (korzystam z niego 2-3 razy w tygodniu na metrażu do 100 metrów kwadratowych);

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Odkurzacz workowy Performer Active FC8652/01

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Odkurzacz workowy Performer Active FC8652/01

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
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Atrunas

  1. Rezultāti salīdzinājumā ar Philips PowerLife, iekšēji veikta pārbaude 2013. gada augustā