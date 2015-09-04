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  • Profesionāla tīrīšana
  • Profesionāla tīrīšana
  • Profesionāla tīrīšana
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  • Profesionāla tīrīšana
  • Profesionāla tīrīšana

Izbeigta ražošana

MarathonPutekļsūcējs bez maisiņa

FC9205/01

5
| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Profesionāla tīrīšana
Pateicoties Philips jaunajai cikloniskā filtra tehnoloģijai, putekļsūcējs Marathon bez putekļu maisiņa nodrošina ilgstošu sūkšanas jaudu. Tā efektīvā konstrukcija un 2200 W motors nodrošina ļoti lielu maksimālo sūkšanas jaudu savā klasē.
Skatīt visas priekšrocības

Ar lielu tīrīšanas jaudu, kas nekad neapsīkst

Profesionāla tīrīšana

  • 2200 W

  • 400 W sūkšanas jauda

  • HEPA 13

Augstas veiktspējas cikloniskais filtrs, kas nodrošina ilgstošu sūkšanas jaudu

Augstas veiktspējas cikloniskais filtrs, kas nodrošina ilgstošu sūkšanas jaudu

Pateicoties tā cikloniskā filtra tehnoloģijai, Marathon putekļsūcējs nodrošina nemainīgi augstu sūkšanas jaudas līmeni, turpretim parastie putekļsūcēji ātri zaudē sūkšanas jaudu, jo to putekļu maisiņi vai filtri aizsērē.

2200 vati rada maks. 400 vatu sūkšanas jaudu

2200 vati rada maks. 400 vatu sūkšanas jaudu

2200 vati rada maks. 400 vatu sūkšanas jaudu

TriActive uzgalis ar unikālu trīs vienā darbību

TriActive uzgalis ar unikālu trīs vienā darbību

TriActive uzgalis iztīra grīdas vienā piegājienā trīs veidos: 1) lielākā atvere uzgaļa galā vienkārši savāc lielos netīrumus; 2) tam ir vislabākās tīrīšanas spējas, pateicoties uzlabotajai gaisa plūsmai; 3) divas sānu birstes savāc putekļus un netīrumus, kas atrodas tuvu pie mēbelēm un sienām.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Atsauksmes

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5.0

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

04/09/2015

Lietuva

Lietuva

labai galingas prietaisas

labai patogus, manevringas, galingo siurbimo, kaip tik toks kokio ilgai ieskojau, labai puikus pagalbininkas buityje

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Marathon FC9205/01 Dulkių siurblys be maišelio

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Marathon FC9205/01 Dulkių siurblys be maišelio

07/05/2013

Polska

Polska

Świetny bezworkowy odkurzacz!

Świetnie odkurza (b. duży ciąg), wygodna rura (nie trzeba się niewygodnie nachylać), cichy, łatwy do czyszczenia pojemnik na kurz/śmiecie. Bardzo wygodna końcówka (zagięta) - bardzo łatwo odkurzać narożniki przy schodach itd. Szczerze polecam! Jedyna wada to wysoka cena ale za taką jakość moim zdaniem warto zapłacić.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Marathon FC9205/01 Odkurzacz bezworkowy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Marathon FC9205/01 Odkurzacz bezworkowy

07/05/2013

Polska

Polska

Świetny bezworkowy odkurzacz!

Świetnie odkurza (b. duży ciąg), wygodna rura (nie trzeba się niewygodnie nachylać), cichy, łatwy do czyszczenia pojemnik na kurz/śmiecie. Bardzo wygodna końcówka (zagięta) - bardzo łatwo odkurzać narożniki przy schodach itd. Szczerze polecam! Jedyna wada to wysoka cena ale za taką jakość moim zdaniem warto zapłacić.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Marathon FC9205/01 Odkurzacz bezworkowy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Marathon FC9205/01 Odkurzacz bezworkowy

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.