30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
2200 W
400 W sūkšanas jauda
HEPA 13
Pateicoties tā cikloniskā filtra tehnoloģijai, Marathon putekļsūcējs nodrošina nemainīgi augstu sūkšanas jaudas līmeni, turpretim parastie putekļsūcēji ātri zaudē sūkšanas jaudu, jo to putekļu maisiņi vai filtri aizsērē.
2200 vati rada maks. 400 vatu sūkšanas jaudu
TriActive uzgalis iztīra grīdas vienā piegājienā trīs veidos: 1) lielākā atvere uzgaļa galā vienkārši savāc lielos netīrumus; 2) tam ir vislabākās tīrīšanas spējas, pateicoties uzlabotajai gaisa plūsmai; 3) divas sānu birstes savāc putekļus un netīrumus, kas atrodas tuvu pie mēbelēm un sienām.
5.0
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
grazina
04/09/2015
Lietuva
labai galingas prietaisas
labai patogus, manevringas, galingo siurbimo, kaip tik toks kokio ilgai ieskojau, labai puikus pagalbininkas buityje
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Marathon FC9205/01 Dulkių siurblys be maišelio
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Marathon FC9205/01 Dulkių siurblys be maišelio
GosiaSz
07/05/2013
Polska
Świetny bezworkowy odkurzacz!
Świetnie odkurza (b. duży ciąg), wygodna rura (nie trzeba się niewygodnie nachylać), cichy, łatwy do czyszczenia pojemnik na kurz/śmiecie. Bardzo wygodna końcówka (zagięta) - bardzo łatwo odkurzać narożniki przy schodach itd. Szczerze polecam! Jedyna wada to wysoka cena ale za taką jakość moim zdaniem warto zapłacić.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Marathon FC9205/01 Odkurzacz bezworkowy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Marathon FC9205/01 Odkurzacz bezworkowy
Aga2013
07/05/2013
Polska
Świetny bezworkowy odkurzacz!
Świetnie odkurza (b. duży ciąg), wygodna rura (nie trzeba się niewygodnie nachylać), cichy, łatwy do czyszczenia pojemnik na kurz/śmiecie. Bardzo wygodna końcówka (zagięta) - bardzo łatwo odkurzać narożniki przy schodach itd. Szczerze polecam! Jedyna wada to wysoka cena ale za taką jakość moim zdaniem warto zapłacić.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Marathon FC9205/01 Odkurzacz bezworkowy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Marathon FC9205/01 Odkurzacz bezworkowy