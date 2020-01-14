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Izbeigta ražošana
Maksimāls komforts, minimāla piepūle
Izjūtiet ērtākas pozīcijas sniegto atvieglojumu! Šis putekļsūcējs ļauj izvairīties no biežas noliekšanās tīrīšanas laikā, sniedzot lielāku komfortu
Tālvadības pults
Patentētais PostureProtect rokturis nodrošina četrreiz labāku ķermeņa pozīciju: tas ļauj izvairīties no pieliekšanās tīrīšanas laikā; tas atbalsta locītavu ērtā pozīcijā; abi rokturi vienkāršo manevrēšanu, un varat regulēt putekļsūcēju ar pirkstu vadības ierīcēm.
Izmantojot rokturī esošās pogas, varat vienkārši darbināt putekļsūcēju – bez pieliekšanās!
Šai caurulei ir grozāms savienojums ar rokturi, kas ļauj vienkāršāk manevrēt un samazina locītavas piepūli.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Lesní
14/01/2020
Česká republika
Skvělý
Výrobek je velmi dobrý, jsem s ním spokojený. Doporučuji.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ErgoFit FC9256/01 Bezsáčkový vysavač
Izmantošanas datums 2018-01-14
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par ErgoFit FC9256/01 Bezsáčkový vysavač
Izmantošanas datums 2018-01-14