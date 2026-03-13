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5000 Series Putekļsūcējs bez maisiņa

Izbeigta ražošana

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5000 SeriesPutekļsūcējs bez maisiņa

FC9553/09

5000 Series Putekļsūcējs bez maisiņa

Izbeigta ražošana

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF fails, 634.9 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips 5000 Series Bagless vacuum cleaner

  • PDF fails, 290.2 kB
  • 13 March 2026

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