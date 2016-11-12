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Parquet+
Šis produkts nodrošina vislabāko tīrīšanas sniegumu uz cietajiem grīdas segumiem. Tiek uzsūkti līdz 100% putekļu!
PowerCyclone 6 aerodinamiskais dizains samazina gaisa pretestību un nodrošina vislabākos tīrīšanas rezultātus vienā piegājienā, izmantojot 3 ļoti efektīvus paņēmienus: 1) gaiss, pateicoties tiešai un vieglai gaisa ieplūdei, ātri iekļūst PowerCyclone; 2) izliektā gaisa caurule ātri pārvieto gaisu uz ciklonisko nodalījumu; 3) ciklona augšpusē novietotie izejas asmeņi efektīvi attīra gaisu no putekļiem.
TriActiveMax uzgalis ar "trīs vienā" tīrīšanas darbību pilnībā piesūcas grīdai, lai maksimāli palielinātu putekļu uzsūkšanu. 1) tas uzmanīgi paceļ paklāju ar īpaši izstrādātu virsmu, lai izsūktu apakšā esošos putekļus; 2) lielākā atvere uzgaļa galā vienkārši savāc lielos netīrumus; 3) divas sānu birstes savāc putekļus un netīrumus, kas atrodas tuvu pie mēbelēm un sienām.
Godalgas
4.8
no 5
66
Atsauksmes
97%
ieteica šo produktu
klient22
12/11/2016
Polska
Wart swojej ceny
Lekki, poręczny,bardzo dokładnie zbiera kurz. Zalety odkurzacz cyklonowego.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Expert FC9723/09 Odkurzacz bezworkowy
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Expert FC9723/09 Odkurzacz bezworkowy
LAVINIA78
07/05/2019
România
EXCELENT
Un aspirator foarte bun, silentios, cablu lung incat sa me pot misca in casa, se curata usor, accesorii pentru parchet,
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Expert FC9723/09 Aspirator fără sac
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Expert FC9723/09 Aspirator fără sac
Miha88
14/01/2018
România
Acest produs este ok pentru casa si familie
Aspira fff bine praful ... Imi place :) Se manevrează usor , singurul lucru mai costisitor la el este ca trebuie schimbat des filtru ...
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Expert FC9723/09 Aspirator fără sac
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Expert FC9723/09 Aspirator fără sac
Putekļu savākšanas rezultāti salīdzinājumā ar visvairāk pārdotajiem putekļsūcējiem Eiropā bez putekļa maisiņa, testēts ārējā testa institūtā atbilstoši DIN EN 60312/11/2008 uz paklāja, 2014. gada februāris/aprīlis