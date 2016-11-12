ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Par 40% lielāka putekļu uzsūkšana* efektīvākai tīrīšanai
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Par 40% lielāka putekļu uzsūkšana* efektīvākai tīrīšanai
  • Par 40% lielāka putekļu uzsūkšana* efektīvākai tīrīšanai
  • Par 40% lielāka putekļu uzsūkšana* efektīvākai tīrīšanai
  • Par 40% lielāka putekļu uzsūkšana* efektīvākai tīrīšanai
  • Par 40% lielāka putekļu uzsūkšana* efektīvākai tīrīšanai
  • Par 40% lielāka putekļu uzsūkšana* efektīvākai tīrīšanai
  • Par 40% lielāka putekļu uzsūkšana* efektīvākai tīrīšanai
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Par 40% lielāka putekļu uzsūkšana* efektīvākai tīrīšanai
  • Par 40% lielāka putekļu uzsūkšana* efektīvākai tīrīšanai
  • Par 40% lielāka putekļu uzsūkšana* efektīvākai tīrīšanai
  • Par 40% lielāka putekļu uzsūkšana* efektīvākai tīrīšanai
  • Par 40% lielāka putekļu uzsūkšana* efektīvākai tīrīšanai
  • Par 40% lielāka putekļu uzsūkšana* efektīvākai tīrīšanai

Izbeigta ražošana

PowerPro ExpertPutekļsūcējs bez maisiņa

FC9723/09

4.8
| (66) Atsauksmes | 97% ieteica šo produktu

1 godalga

Par 40% lielāka putekļu uzsūkšana* efektīvākai tīrīšanai
Philips PowerPro Expert putekļsūcējs bez maisiņa nodrošina nākamās paaudzes putekļu sūkšanu. PowerCyclone 6 un TriActiveMax uzgalis nepārspējamiem rezultātiem uz visa veida grīdām. Īpaši izstrādāts putekļu nodalījums vieglai iztukšošanai.
Skatīt visas priekšrocības

Izstrādāts ērtākai putekļu izbēršanai

Par 40% lielāka putekļu uzsūkšana* efektīvākai tīrīšanai

  • Parquet+

A klases sniegums cietajiem grīdas segumiem

A klases sniegums cietajiem grīdas segumiem

Šis produkts nodrošina vislabāko tīrīšanas sniegumu uz cietajiem grīdas segumiem. Tiek uzsūkti līdz 100% putekļu!

PowerCyclone 6 nepārspējamai putekļu un gaisa atdalīšanai

PowerCyclone 6 nepārspējamai putekļu un gaisa atdalīšanai

PowerCyclone 6 aerodinamiskais dizains samazina gaisa pretestību un nodrošina vislabākos tīrīšanas rezultātus vienā piegājienā, izmantojot 3 ļoti efektīvus paņēmienus: 1) gaiss, pateicoties tiešai un vieglai gaisa ieplūdei, ātri iekļūst PowerCyclone; 2) izliektā gaisa caurule ātri pārvieto gaisu uz ciklonisko nodalījumu; 3) ciklona augšpusē novietotie izejas asmeņi efektīvi attīra gaisu no putekļiem.

Jaunais "trīs vienā" TriActiveMax uzgalis palielina putekļu uzsūkšanu

Jaunais "trīs vienā" TriActiveMax uzgalis palielina putekļu uzsūkšanu

TriActiveMax uzgalis ar "trīs vienā" tīrīšanas darbību pilnībā piesūcas grīdai, lai maksimāli palielinātu putekļu uzsūkšanu. 1) tas uzmanīgi paceļ paklāju ar īpaši izstrādātu virsmu, lai izsūktu apakšā esošos putekļus; 2) lielākā atvere uzgaļa galā vienkārši savāc lielos netīrumus; 3) divas sānu birstes savāc putekļus un netīrumus, kas atrodas tuvu pie mēbelēm un sienām.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atrast rezerves daļas vai piederumus

Doties pie detaļām un piederumiem

Daļas un piederumi

Godalgas

  • Award image VRS_AWARD-1679488

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.8

no 5

66

Atsauksmes

97%

ieteica šo produktu

2
1

12/11/2016

Polska

Polska

Wart swojej ceny

Lekki, poręczny,bardzo dokładnie zbiera kurz. Zalety odkurzacz cyklonowego.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Expert FC9723/09 Odkurzacz bezworkowy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Expert FC9723/09 Odkurzacz bezworkowy

07/05/2019

România

România

EXCELENT

Un aspirator foarte bun, silentios, cablu lung incat sa me pot misca in casa, se curata usor, accesorii pentru parchet,

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Expert FC9723/09 Aspirator fără sac

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Expert FC9723/09 Aspirator fără sac

14/01/2018

România

România

Acest produs este ok pentru casa si familie

Aspira fff bine praful ... Imi place :) Se manevrează usor , singurul lucru mai costisitor la el este ca trebuie schimbat des filtru ...

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Expert FC9723/09 Aspirator fără sac

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Expert FC9723/09 Aspirator fără sac

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Putekļu savākšanas rezultāti salīdzinājumā ar visvairāk pārdotajiem putekļsūcējiem Eiropā bez putekļa maisiņa, testēts ārējā testa institūtā atbilstoši DIN EN 60312/11/2008 uz paklāja, 2014. gada februāris/aprīlis