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PowerPro Expert Putekļsūcējs bez maisiņa
Izbeigta ražošana
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FC9723/09
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EU Declaration of conformity Philips PowerPro Expert Bagless vacuum cleaner FC9723/09 - English (US)
Important Information Manual Philips PowerPro Expert Bagless vacuum cleaner
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Vai mana Philips putekļsūcēja piederumi ir saderīgi ar citiem modeļiem?
Kur atrodas Philips putekļsūcēja modeļa un sērijas numurs?
Kā iztīrīt Philips putekļsūcēja bez maisiņa tvertni
s-filter® izplūdes filtrs
Mans Philips putekļsūcējs neieslēdzas
Mans Philips putekļsūcējs pārkarst
Lietojot Philips putekļsūcēju, jūtami strāvas triecieni
Manam Philips putekļsūcējam ir zema sūkšanas jauda
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