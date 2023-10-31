Meklējamie vārdi

    600. sērija Gaisa attīrītājs

    AC0651/10

    2 Godalgas

    Energoefektīvs gaisa attīrītājs ar viedo sensoru

    Mūsu energoefektīvākais gaisa attīrītājs ar gaisa kvalitātes uzrādīšanu reālajā laikā. Attīra alergēnus un piesārņotājus, patērējot minimālu enerģijas daudzumu. Tā kompaktais, elegantais dizains nevainojami iederēsies jūsu mājās. Kontrolējiet tā darbību attālināti, izmantojot Philips Air+ lietotni.

    600. sērija Gaisa attīrītājs

    • Attīra gaisu līdz 44 m2 lielās telpās
    • Darbojas ar maks. 12 W jaudu
    • 170 m³/h tīra gaisa apjoms
    • Savienojums ar lietotni Air+
    Likvidē piesārņotājus mazāk nekā 17 minūtēs (3)

    Mūsu gaisa attīrītājs nodrošina tīru gaisu ikvienā istabas stūrī ar CADR 170 m3/h, rūpīgi attīrot gaisu līdz 44 m2 lielās telpās. Vairs nekādu piesārņotāju, piemēram, PM2.5, baktēriju, ziedputekšņu, putekļu, mājdzīvnieku atmirušās ādas plēksnīšu un daudz kā cita — pēc mazāk nekā 17 minūtēm (3).

    Filtrē 99,97% daļiņu, kas var būt pat tikai 0,003 mikronu lielumā (1)

    Mūsu divslāņu filtrēšanas sistēma ar NanoProtect HEPA tehnoloģiju aiztur iespaidīgu daudzumu ārkārtīgi smalku daļiņu, kuru lielums var būt tikai 0,003 mikroni (1), respektīvi 99,97 % šo daļiņu. NanoProtect HEPA tehnoloģija ne tikai aiztur piesārņotājus, bet arī izmanto elektrostatisko lādiņu, lai tos piesaistītu, attīrot līdz pat divreiz vairāk gaisa nekā parastā HEPA H13 filtrēšanas sistēma, to darot ar lielāku energoefektivitāti (2).

    AeraSense sensori piesārņotāju noteikšanai telpās

    Izmantojot AeraSense sensorus, attīrītājs skenē gaisu 1000 reizes sekundē un ziņo par gaisa kvalitāti reāllaikā. Skatiet ierīces digitālo displeju vai lietotni Air+, lai ātri uzzinātu par gaisa piesārņojuma līmeni jūsu mājās.

    Likvidē gaisā esošos vīrusus un aerosolus (4)

    No VitaShield nespēj izkļūt praktiski nekas, izņemot tīrāku, svaigāku gaisu. Tehnoloģija VitaShield notver aerosolus, mikroorganismus un daļiņas, kas var būt pat tikai 0,003 mikronu lielumā — mazākas nekā mazākais zināmais vīruss. Neatkarīgas ārējas laboratorijas testos konstatēts, ka tiek likvidēts gaisā esošais H1N1 vīruss. Tika konstatēta arī HCov-E229 vīrusa 99,99 % likvidēšana (5).

    Rūpīgi pārbaudīta izturība un uzticama kvalitāte

    Philips ir uzticams zīmols, kuram ir vairāk nekā 80 gadu pieredze gaisa aprūpē un veselības aprūpes tehnoloģijās. Mūsu gaisa attīrītāji pirms izlaišanas tiek pakļauti 170 stingriem pārbaudes testiem, kurus sertificē Eiropas Alerģiju izpētes fonda centrs.

    Energoefektīvs dizains

    Iegūsti tīrāku gaisu ar minimālu enerģijas patēriņu un ietaupi izdevumus par elektroenerģiju. Darbojoties ar maksimālo ātrumu 12 W apmērā, mūsu gaisa attīrītājs ir divreiz energoefektīvāks nekā citi vadošie gaisa attīrītāji (7). Miega režīmā tas patērē tikai 2 W enerģijas — par 30 reizēm mazāk enerģijas nekā standarta spuldzīte.

    Īpaši kluss un bez gaismas radītiem traucējumiem

    Izbaudiet netraucētu miegu ar mūsu inovatīvo gaisa attīrītāju. Miega režīmā tā darbības skaļums ir tikai 19 dB (6), kas ir klusāk nekā čuksts. Turklāt digitālā displeja gaisma tiek aptumšota, līdz minimumam samazinot gaismas radītus traucējumus. Izmantojot šo iestatījumu, gaiss jūsu mājās vienmēr būs tīrs, pat nakts laikā.

    Kontrolē gaisa attīrītāju, izmantojot lietotni Philips Air+

    Izmantojiet mūsu lietotni papildu ērtībām un kontrolei. Lietotnē varat ieslēgt un izslēgt gaisa attīrītāju, pielāgot ātruma iestatījumus, pārbaudīt gaisa kvalitāti savās mājās un uzraudzīt filtra statusu. Turklāt varat uzzināt vairāk par gaisa attīrīšanu mūsu lietotnē iekļautajā rakstu krājumā un pārbaudīt āra gaisa kvalitātes datus, kas ir pieejami jebkurā laikā un vietā.

    Intuitīva krāsu gredzenu attēlošana

    Gaisa kvalitāti reāllaikā norāda krāsu gredzens, kas tiek parādīts gaisa attīrītāja saskarnē. Ierīcei attīrot gaisu, krāsu gredzens mainīsies no sarkanas uz zilu krāsu.

    Automātisks režīms un 3 manuāli ātruma režīmi: vidējs, turbo un miega

    Pielāgojiet gaisa attīrīšanu, izmantojot mūsu gaisa attīrītāja 3 dažādos ātruma iestatījumus — miega, vidējais un turbo režīms. Automātiskajā režīmā tas izvēlēsies piemērotāko ātrumu jūsu māju gaisa attīrīšanai, ņemot vērā gaisa kvalitātes informāciju reāllaikā.

    Filtra kalpošanas laika indikators

    Mūsu gaisa attīrītājs brīdina, kad ir pienācis laiks filtra nomaiņai. Turklāt filtra stāvokli varat uzraudzīt, izmantojot lietotni Air+. Philips oriģinālie filtri garantē optimālu veiktspēju līdz 12 mēnešiem, lai jūsu gaiss būtu tīrs visu gadu.

    Kompakts izmērs un elegants dizains

    Mūsu attīrītāja kompaktais izmērs un elegantais dizains padara to par lieliski piemērotu jebkuras vietas papildierīci, bez piepūles uzlabojot gan gaisa komfortu, gan mājas estētiku. Tikai 34 cm garš, tas ir lieliski piemērots novietošanai uz galda vai plauktā. Svaigs un tīrs gaiss ar izsmalcinātības pieskārienu.

    Tehniskā specifikācija

    • Vispārējas specifikācijas

      Produkta veids
      Gaisa attīrītājs
      Tehnoloģija
      HEPA NanoProtect
      Krāsa
      Balta, gaiši pelēka
      Galvenais materiāls
      Plastmasa
      Interneta savienojums
      Wi-Fi diapazons
      2,4 GHz
      Balss kontrole

    • Tehniskā specifikācija

      Maksimāla jauda
      12 W
      Gaisa kvalitātes sensori
      PM2.5
      Min. skaņas līmenis
      19 dB(A)
      Maks. skaņas līmenis
      49 dB(A)

    • Veiktspēja

      CADR (tīrā gaisa padeves apjoms) (daļiņas, GB/T)
      170 m³/h
      Filtra slāņi
      HEPA, priekšfiltrs
      Daļiņu filtrēšana
      99,97% ar 0,003 mikronu izmēru
      Maks. telpas izmērs
      44 m2

    • Lietojamība

      Vada garums
      1,6 m
      Plānotājs
      Jā (lietotnē)
      Automātiskais režīms
      Miega režīms
      Ātruma iestatījumi
      Jā (miega režīms, vidējais, turbo)
      Noskaņas nakts apgaismojums
      Gaisa kvalitātes pārskats
      Krāsu gredzens
      Saskarne
      Digitāla (pieskāriens)
      Ieteicamā filtra nomaiņa
      1 gads

    • Drošības funkcija

      Bērnu piekļuves bloķēšana

    • Svars un izmēri

      Produkta augstums
      34,1 cm
      Produkta svars
      2,2 kg
      Produkta platums
      23,7 cm
      Produkta garums
      24,3 cm
      Iepakojuma garums
      26,3 cm
      Iepakojuma platums
      26,3 cm
      Iepakojuma augstums
      37,5 cm
      Iepakojuma svars
      3,2 kg

    • Energoefektivitāte

      Enerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā
      <1 W
      Spriegums
      100–240 V
      Frekvence
      50/60 Hz

    • Apkope

      Garantija
      2 gadi

    • Saderība

      Iekļautie piederumi 1
      HEPA filtrs “divi vienā”
      Saistītie piederumi 1
      FY0611

    • Izcelsmes valsts

      Ražots
      Ķīna

    Godalgas

    • (1) No gaisa, kas izplūst cauri filtram, ar NaCl aerosolu testējusi iUTA saskaņā ar DIN71460-1.
    • (2) Philips gaisa attīrītājiem ir lielāks tīra gaisa padeves ātrums un augstāka energoefektivitāte ar NanoProtect HEPA filtru nekā ar HEPA H13 filtru; testēts saskaņā ar standartu GB/T 18801.
    • (3) No gaisa, kas izplūdis cauri filtram, — tas ir aptuvenais vienreizējas tīrīšanas laiks, kas aprēķināts, sadalot 48 m³ telpas platību ar CADR 170m³/h (pieņemot, ka telpas grīdas platība ir 20 m², bet augstums ir 2,4 m).
    • (4) No gaisa, kas izplūst cauri filtram.
    • (5) Mikrobu samazināšanas ātruma tests ārējā laboratorijā, ierīcei darbojoties turborežīmā 1,5 stundas testa kamerā, kuras gaiss piesārņots ar aerosolu ar HCOV-229E vīrusu. Kaut arī HCOV-229E vīruss ir saistīts ar SARS-CoV-2, kas izraisa Covid-19, tas nav šis vīruss.
    • (6) Aprēķinātais vidējais skaņas spiediens 1,5 metru attālumā no ierīces, ņemot vērā mērījumus, kas veikti atbilstoši standarta IEC 60704 prasībām. Skaņas spiediena līmenis ir atkarīgs no telpas konstrukcijas, iekārtojuma, kā arī ierīces un klausītāja pozīcijas.
    • (7) Norādītā tīra gaisa padeves plūsma (CADR) uz vienu vatu ar maksimālo jaudu salīdzinājumā ar 20 vislabāk pārdotajiem gaisa attīrītājiem Vācijas Amazon platformā 2023. gada martā
    • (8) Ieteicamo darbmūžu aprēķina, pamatojoties uz Philips lietotāju vidējo lietošanas laiku un Pasaules Veselības organizācijas sniegtajiem pilsētas āra piesārņojuma līmeņa datiem. Faktisko darbmūžu ietekmē lietošanas vide un biežums.

    Gaisa attīrītāji un mitrinātāji:

