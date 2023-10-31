AC0651/10
Energoefektīvs gaisa attīrītājs ar viedo sensoru
Mūsu energoefektīvākais gaisa attīrītājs ar gaisa kvalitātes uzrādīšanu reālajā laikā. Attīra alergēnus un piesārņotājus, patērējot minimālu enerģijas daudzumu. Tā kompaktais, elegantais dizains nevainojami iederēsies jūsu mājās. Kontrolējiet tā darbību attālināti, izmantojot Philips Air+ lietotni.Skatīt visas priekšrocības
Ja jums pienākas PVN atvieglojumi par medicīnas precēm, varat to pieprasīt par šo preci. PVN summa tiks atskaitīta no iepriekš norādītās cenas. Skatīt precīzu informāciju savā pirkumu grozā.
Mūsu gaisa attīrītājs nodrošina tīru gaisu ikvienā istabas stūrī ar CADR 170 m3/h, rūpīgi attīrot gaisu līdz 44 m2 lielās telpās. Vairs nekādu piesārņotāju, piemēram, PM2.5, baktēriju, ziedputekšņu, putekļu, mājdzīvnieku atmirušās ādas plēksnīšu un daudz kā cita — pēc mazāk nekā 17 minūtēm (3).
Mūsu divslāņu filtrēšanas sistēma ar NanoProtect HEPA tehnoloģiju aiztur iespaidīgu daudzumu ārkārtīgi smalku daļiņu, kuru lielums var būt tikai 0,003 mikroni (1), respektīvi 99,97 % šo daļiņu. NanoProtect HEPA tehnoloģija ne tikai aiztur piesārņotājus, bet arī izmanto elektrostatisko lādiņu, lai tos piesaistītu, attīrot līdz pat divreiz vairāk gaisa nekā parastā HEPA H13 filtrēšanas sistēma, to darot ar lielāku energoefektivitāti (2).
Izmantojot AeraSense sensorus, attīrītājs skenē gaisu 1000 reizes sekundē un ziņo par gaisa kvalitāti reāllaikā. Skatiet ierīces digitālo displeju vai lietotni Air+, lai ātri uzzinātu par gaisa piesārņojuma līmeni jūsu mājās.
No VitaShield nespēj izkļūt praktiski nekas, izņemot tīrāku, svaigāku gaisu. Tehnoloģija VitaShield notver aerosolus, mikroorganismus un daļiņas, kas var būt pat tikai 0,003 mikronu lielumā — mazākas nekā mazākais zināmais vīruss. Neatkarīgas ārējas laboratorijas testos konstatēts, ka tiek likvidēts gaisā esošais H1N1 vīruss. Tika konstatēta arī HCov-E229 vīrusa 99,99 % likvidēšana (5).
Philips ir uzticams zīmols, kuram ir vairāk nekā 80 gadu pieredze gaisa aprūpē un veselības aprūpes tehnoloģijās. Mūsu gaisa attīrītāji pirms izlaišanas tiek pakļauti 170 stingriem pārbaudes testiem, kurus sertificē Eiropas Alerģiju izpētes fonda centrs.
Iegūsti tīrāku gaisu ar minimālu enerģijas patēriņu un ietaupi izdevumus par elektroenerģiju. Darbojoties ar maksimālo ātrumu 12 W apmērā, mūsu gaisa attīrītājs ir divreiz energoefektīvāks nekā citi vadošie gaisa attīrītāji (7). Miega režīmā tas patērē tikai 2 W enerģijas — par 30 reizēm mazāk enerģijas nekā standarta spuldzīte.
Izbaudiet netraucētu miegu ar mūsu inovatīvo gaisa attīrītāju. Miega režīmā tā darbības skaļums ir tikai 19 dB (6), kas ir klusāk nekā čuksts. Turklāt digitālā displeja gaisma tiek aptumšota, līdz minimumam samazinot gaismas radītus traucējumus. Izmantojot šo iestatījumu, gaiss jūsu mājās vienmēr būs tīrs, pat nakts laikā.
Izmantojiet mūsu lietotni papildu ērtībām un kontrolei. Lietotnē varat ieslēgt un izslēgt gaisa attīrītāju, pielāgot ātruma iestatījumus, pārbaudīt gaisa kvalitāti savās mājās un uzraudzīt filtra statusu. Turklāt varat uzzināt vairāk par gaisa attīrīšanu mūsu lietotnē iekļautajā rakstu krājumā un pārbaudīt āra gaisa kvalitātes datus, kas ir pieejami jebkurā laikā un vietā.
Gaisa kvalitāti reāllaikā norāda krāsu gredzens, kas tiek parādīts gaisa attīrītāja saskarnē. Ierīcei attīrot gaisu, krāsu gredzens mainīsies no sarkanas uz zilu krāsu.
Pielāgojiet gaisa attīrīšanu, izmantojot mūsu gaisa attīrītāja 3 dažādos ātruma iestatījumus — miega, vidējais un turbo režīms. Automātiskajā režīmā tas izvēlēsies piemērotāko ātrumu jūsu māju gaisa attīrīšanai, ņemot vērā gaisa kvalitātes informāciju reāllaikā.
Mūsu gaisa attīrītājs brīdina, kad ir pienācis laiks filtra nomaiņai. Turklāt filtra stāvokli varat uzraudzīt, izmantojot lietotni Air+. Philips oriģinālie filtri garantē optimālu veiktspēju līdz 12 mēnešiem, lai jūsu gaiss būtu tīrs visu gadu.
Mūsu attīrītāja kompaktais izmērs un elegantais dizains padara to par lieliski piemērotu jebkuras vietas papildierīci, bez piepūles uzlabojot gan gaisa komfortu, gan mājas estētiku. Tikai 34 cm garš, tas ir lieliski piemērots novietošanai uz galda vai plauktā. Svaigs un tīrs gaiss ar izsmalcinātības pieskārienu.
Vispārējas specifikācijas
Tehniskā specifikācija
Veiktspēja
Lietojamība
Drošības funkcija
Svars un izmēri
Energoefektivitāte
Apkope
Saderība
Izcelsmes valsts
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Mūsu vietni vislabāk var apskatīt, izmantojot jaunāko Microsoft Edge, Google Chrome vai Firefox versiju.