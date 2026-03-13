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Oriģinālais nomaiņas filtrs NanoProtect HEPA

Izbeigta ražošana

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Oriģinālais nomaiņas filtrsNanoProtect HEPA

FY1410/10

Oriģinālais nomaiņas filtrs NanoProtect HEPA

Izbeigta ražošana

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

Eco passport Philips Nano Protect Filter - English (US)

  • PDF fails, 403.1 kB
  • 13 March 2026

NanoProtect HEPA nodrošina aizsardzību pret vīrusiem, baktērijām, ziedputekšņiem, putekļiem, PM2.5 un mājdzīvnieku blaugznām.

  • PDF fails
  • 8 April 2026

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