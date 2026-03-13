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Oriģinālais nomaiņas filtrs NanoProtect HEPA
Izbeigta ražošana
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FY1410/10
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Eco passport Philips Nano Protect Filter - English (US)
NanoProtect HEPA nodrošina aizsardzību pret vīrusiem, baktērijām, ziedputekšņiem, putekļiem, PM2.5 un mājdzīvnieku blaugznām.
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