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GC002/00
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
Novērš 99% katlakmens
Piemērots PerfectCare Pure
Kasetnes kalpošanas laiks ir atkarīgs no ūdens cietības jūsu dzīvesvietā un katru nedēļu gludināšanai veltīto stundu skaita. Vidēji 1 kasetne nodrošina 3 mēnešus ilgu gludināšanas laiku.
PureSteam atkaļķošanas kasetne efektīvi aizsargās jūsu PerfectCare Pure pret katlakmens radītiem bojājumiem. Jūsu ierīcei ir 5 gadu garantija pret katlakmeni.
PureSteam atkaļķošanas kasetne filtrē 99% katlakmens no krāna ūdens. Tā nodrošina nepārtrauktu tvaika plūsmu un novērš katlakmens palieku rašanos uz apģērba.
Godalgas
1.1
no 5
14
Atsauksmes
Ionut j
28/07/2022
România
Stoc epuizat ?
De unde cumpărăm? Nu avem de unde cumpara , ce facem???
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Cartuş anti-calcar PerfectCare Pure GC002/00
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Cartuş anti-calcar PerfectCare Pure GC002/00
Aandra
04/10/2021
România
Pacat de Statia de calcat!
Cartusul este foarte bun daca este intretinut corespunzator. Am statia din 2017 si am folosit 6 catuse pana in prezent. In medie un cartus ma tine 8-12 luni in conditiile in care calc saptamanal, si la o serie de calcat folosesc aproximativ 4l-5l de apa demineralizata. In momentul in care am folosit alt tip de apa (plata/ de la robinet) viata cartusului a fost redusa drastic pana la 3 luni.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Cartuş anti-calcar PerfectCare Pure GC002/00
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Cartuş anti-calcar PerfectCare Pure GC002/00
Hasans111
01/06/2021
Latvija
Avoid! Impossible to buy
Good ironing machine, and out of luck when you need replacement. In Latvia and Lithiania - not a single replacement item, out of stock, unknown when and if arrives. It basically turns your iron in brick, as it stops producing steam. May 2021.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Pure GC002/00 atkaļķošanas kasetne
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Pure GC002/00 atkaļķošanas kasetne
Iespējams, ka produkts izskatās tumšāks un mitrāks nekā iepakojuma attēlā, jo tas ir iepriekš apstrādāts ar demineralizētu ūdeni, lai nodrošinātu vislabāko sniegumu.