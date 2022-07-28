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  • Pure Steam atkaļķošanas kasetne*
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  • Pure Steam atkaļķošanas kasetne*
  • Pure Steam atkaļķošanas kasetne*
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  • Pure Steam atkaļķošanas kasetne*

PerfectCare PureAtkaļķošanas kasetne

GC002/00

1.1
| (14) Atsauksmes

1 godalga

Pure Steam atkaļķošanas kasetne*
PureSteam atkaļķošanas kasetne ir piemērota PerfectCare Pure gludināšanas sistēmām, kas aprīkotas ar PureSteam tehnoloģiju. Tā likvidēs 99% katlakmens un 5 reizes paildzinās kalpošanas laiku
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

99% atkaļķošana, 5 reizes ilgāks kalpošanas laiks

Pure Steam atkaļķošanas kasetne*

  • Novērš 99% katlakmens

  • Piemērots PerfectCare Pure

3 mēnešus ilga gludināšana

3 mēnešus ilga gludināšana

Kasetnes kalpošanas laiks ir atkarīgs no ūdens cietības jūsu dzīvesvietā un katru nedēļu gludināšanai veltīto stundu skaita. Vidēji 1 kasetne nodrošina 3 mēnešus ilgu gludināšanas laiku.

5 gadu garantija pret katlakmeni

5 gadu garantija pret katlakmeni

PureSteam atkaļķošanas kasetne efektīvi aizsargās jūsu PerfectCare Pure pret katlakmens radītiem bojājumiem. Jūsu ierīcei ir 5 gadu garantija pret katlakmeni.

Likvidē 99% katlakmens ar PureSteam atkaļķošanas kasetni

Likvidē 99% katlakmens ar PureSteam atkaļķošanas kasetni

PureSteam atkaļķošanas kasetne filtrē 99% katlakmens no krāna ūdens. Tā nodrošina nepārtrauktu tvaika plūsmu un novērš katlakmens palieku rašanos uz apģērba.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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1.1

no 5

14

Atsauksmes

5
4
3

28/07/2022

România

România

Stoc epuizat ?

De unde cumpărăm? Nu avem de unde cumpara , ce facem???

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Cartuş anti-calcar PerfectCare Pure GC002/00

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Cartuş anti-calcar PerfectCare Pure GC002/00

04/10/2021

România

România

Pacat de Statia de calcat!

Cartusul este foarte bun daca este intretinut corespunzator. Am statia din 2017 si am folosit 6 catuse pana in prezent. In medie un cartus ma tine 8-12 luni in conditiile in care calc saptamanal, si la o serie de calcat folosesc aproximativ 4l-5l de apa demineralizata. In momentul in care am folosit alt tip de apa (plata/ de la robinet) viata cartusului a fost redusa drastic pana la 3 luni.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Cartuş anti-calcar PerfectCare Pure GC002/00

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Cartuş anti-calcar PerfectCare Pure GC002/00

01/06/2021

Latvija

Latvija

Avoid! Impossible to buy

Good ironing machine, and out of luck when you need replacement. In Latvia and Lithiania - not a single replacement item, out of stock, unknown when and if arrives. It basically turns your iron in brick, as it stops producing steam. May 2021.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Pure GC002/00 atkaļķošanas kasetne

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Pure GC002/00 atkaļķošanas kasetne

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Iespējams, ka produkts izskatās tumšāks un mitrāks nekā iepakojuma attēlā, jo tas ir iepriekš apstrādāts ar demineralizētu ūdeni, lai nodrošinātu vislabāko sniegumu.