Bună, Cartușele au codul 423902178465 și pot fi achiziționate de la SERVICE ESD ROM (autorizat Philips) - departamentul Vânzări la numărul de telefon 021.326.60.64, prin email la [email protected] sau prin completarea formularului de contact disponibil aici: https://www.esdservice.ro/formular-de-contact Între timp, poți folosi apă demineralizată pentru a detartra aparatul și a-l utiliza în continuare cu succes, dar te rugăm să lași cartușele vechi la locul lor chiar dacă s-au terminat. Apa demineralizată se adaugă în rezervorul de apă și stația se folosește ca până acum, rolul ei fiind același ca al cartușului – de a elimina calcarul din apă. Îți mulțumim, Echipa Philips