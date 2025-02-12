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PerfectCare Pure Atkaļķošanas kasetne

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PerfectCare PureAtkaļķošanas kasetne

GC002/00

PerfectCare Pure Atkaļķošanas kasetne

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

PureSteam atkaļķošanas kasetne ir piemērota PerfectCare Pure gludināšanas sistēmām, kas aprīkotas ar PureSteam tehnoloģiju. Tā likvidēs 99% katlakmens un 5 reizes paildzinās kalpošanas laiku

  • PDF fails
  • 12 February 2025

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