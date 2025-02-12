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PerfectCare Pure Atkaļķošanas kasetne
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GC002/00
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PureSteam atkaļķošanas kasetne ir piemērota PerfectCare Pure gludināšanas sistēmām, kas aprīkotas ar PureSteam tehnoloģiju. Tā likvidēs 99% katlakmens un 5 reizes paildzinās kalpošanas laiku
500. sērijaPūku noņēmējs
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