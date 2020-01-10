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  • Maiņas pārsegs ilgākai darbībai
  • Maiņas pārsegs ilgākai darbībai

Izbeigta ražošana

Easy8Gludināmā dēļa pārsegs

GC020/00

2.3
| (3) Atsauksmes

1 godalga

Maiņas pārsegs ilgākai darbībai
Lietojiet šo īpašo rezerves dēļa pārsegu Easy8 gludināšanas dēlim, lai iegūtu ilgāku kalpošanas laiku, tostarp pārsegus ShoulderWings sistēmai. Pārsegu vieglu uzstādīšanu un nostiprināšanu uz dēļa nodrošina vienkārši lietojama stiprinājumu sistēma.
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Paredzēts Easy8 gludināšanas dēlim

Maiņas pārsegs ilgākai darbībai

Ērtās uzstādīšanas sistēma

Ērtās uzstādīšanas sistēma

Pārsegiem ir ērtās uzstādīšanas sistēma, lai dēļa pārsegs būtu stingri nostiepts.

Ideāli piemērots Easy8 dēlim: 120x45 cm

Ideāli piemērots Easy8 dēlim: 120x45 cm

Dēļa pārsegs ir īpaši izstrādāts izmantošanai kopā ar Easy8 dēli. Tas ir piemērots arī gludināšanas dēļiem ar izmēriem 120x45 cm.

Ietverta ShoulderWing sistēma

Ietverta ShoulderWing sistēma

Komplektā iekļauti arī divi rezerves pārsegi ShoulderWing sistēmai kopā ar ērtās uzstādīšanas sistēmu.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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2.3

no 5

3

Atsauksmes

4
3
2

10/01/2020

Hrvatska

Hrvatska

Verificēts pircējs

Odlično.

Odličan proizvod. Kvalitet na nivou i dizajn. Sve preporuke za kupnju ovoga proizvoda.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Easy8 GC020/00 Navlaka za dasku za glačanje

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Easy8 GC020/00 Navlaka za dasku za glačanje

28/11/2019

България

България

Покритието не отговаря

При мен след няколко ползвания средният слой явно се сви и това доведе до постоянно измъкване на покритието от металната рамка.За да реша проблема вмомента дъската е тропосана от всички страни с бял конец.Явно покритието не може да издържа на парата.

Plusi

само дето е по обемен

Mīnusi

много свързани с плата

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Easy8 GC020/00 Покритие за дъска за гладене

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Easy8 GC020/00 Покритие за дъска за гладене

29/04/2019

България

България

не съм доволен

след 5-6 гладене, на пара и постелката се сви и направи ръб по средата, а след известно време вече неможе и да стои както трябва.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Easy8 GC020/00 Покритие за дъска за гладене

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Easy8 GC020/00 Покритие за дъска за гладене

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Atrunas

  1. Samazināta skaņas jauda, salīdzinot ar gludināmā dēļa vairākslāņu pārsegu