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GC020/00
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Pārsegiem ir ērtās uzstādīšanas sistēma, lai dēļa pārsegs būtu stingri nostiepts.
Dēļa pārsegs ir īpaši izstrādāts izmantošanai kopā ar Easy8 dēli. Tas ir piemērots arī gludināšanas dēļiem ar izmēriem 120x45 cm.
Komplektā iekļauti arī divi rezerves pārsegi ShoulderWing sistēmai kopā ar ērtās uzstādīšanas sistēmu.
Godalgas
2.3
no 5
3
Atsauksmes
elma7622
10/01/2020
Hrvatska
Verificēts pircējs
Odlično.
Odličan proizvod. Kvalitet na nivou i dizajn. Sve preporuke za kupnju ovoga proizvoda.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Easy8 GC020/00 Navlaka za dasku za glačanje
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Easy8 GC020/00 Navlaka za dasku za glačanje
ProdanGe
28/11/2019
България
Покритието не отговаря
При мен след няколко ползвания средният слой явно се сви и това доведе до постоянно измъкване на покритието от металната рамка.За да реша проблема вмомента дъската е тропосана от всички страни с бял конец.Явно покритието не може да издържа на парата.
Plusi
само дето е по обемен
Mīnusi
много свързани с плата
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Easy8 GC020/00 Покритие за дъска за гладене
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Easy8 GC020/00 Покритие за дъска за гладене
Bone
29/04/2019
България
не съм доволен
след 5-6 гладене, на пара и постелката се сви и направи ръб по средата, а след известно време вече неможе и да стои както трябва.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Easy8 GC020/00 Покритие за дъска за гладене
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Easy8 GC020/00 Покритие за дъска за гладене
Samazināta skaņas jauda, salīdzinot ar gludināmā dēļa vairākslāņu pārsegu