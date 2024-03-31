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Easy8 Gludināmā dēļa pārsegs
Izbeigta ražošana
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GC020/00
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Lietojiet šo īpašo rezerves dēļa pārsegu Easy8 gludināšanas dēlim, lai iegūtu ilgāku kalpošanas laiku, tostarp pārsegus ShoulderWings sistēmai. Pārsegu vieglu uzstādīšanu un nostiprināšanu uz dēļa nodrošina vienkārši lietojama stiprinājumu sistēma.
500. sērijaPūku noņēmējs
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