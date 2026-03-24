ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

500. sērija Pūku noņēmējs

Atbalsts

500. sērijaPūku noņēmējs

GC026/00

500. sērija Pūku noņēmējs

Doties uz veikalu

Piesakieties vai izveidojiet kontu

Reģistrē savu produktu

Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.

Reģistrēties tūlīt

Rokasgrāmatas un dokumentācija

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF fails, 632 kB
  • 24 March 2026

Important Information Manual Philips Fabric Shaver

  • PDF fails, 779.9 kB
  • 13 March 2026

Bieži uzdotie jautājumi

Daļas un piederumi

Problēmu novēršana

Sazinies ar mums

Mēs labprāt tev palīdzēsim