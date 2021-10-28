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  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron
  • Standard Product Photo Philips EasySpeed Steam iron
  • Main in-use photograph Philips EasySpeed Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron

Izbeigta ražošana

EasySpeedTvaika gludeklis

GC1028/20

4.1

| (12) Atsauksmes | 83% ieteica šo produktu

1 godalga

Ātrs no sākuma līdz beigām

Šis EasySpeed padara gludināšanu ātrāku, pateicoties: trīskāršas precizitātes uzgalim, vienlīdzīgai siltuma sadalei pa gludināšanas virsmu un nepārtrauktai tvaika padevei.

Skatīt visas priekšrocības

3 paņēmieni, kā padarīt gludināšanu ātrāku

Ātrs no sākuma līdz beigām

  • Tvaiks 25 g/min;100 g papildu tvaiks

  • Keramiska gludināšanas virsma

  • Atkaļķošana

  • 2000 vati

Jauda līdz 2000 W, nodrošinot nemainīgu tvaika padevi

Jauda līdz 2000 W, nodrošinot nemainīgu tvaika padevi

Jauda līdz 2000 W, nodrošinot nemainīgu tvaika padevi.

100 g papildu tvaiks, lai viegli izgludinātu grūti izgludināmas krokas

100 g papildu tvaiks, lai viegli izgludinātu grūti izgludināmas krokas

Papildu tvaiks līdz pat 100 g ātrai kroku izlīdzināšanai.

Nepārtraukta tvaika plūsma līdz 25 g/m efektīvai kroku izlīdzināšanai

Nepārtraukta tvaika plūsma līdz 25 g/m efektīvai kroku izlīdzināšanai

Nepārtraukta tvaika plūsma līdz 25 g/m efektīvai kroku izlīdzināšanai.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.1

no 5

12

Atsauksmes

83%

ieteica šo produktu

3

28/10/2021

Україна

Україна

утюг, который прослужит больше 10 лет

Маленький, легкий, но при этом отлично отглаживающий вещи утюг. Носик узкий и идеально проглаживает труднодоступные места и места между пуговицами.

Plusi

Узкий носик, не течет, длинный шнур, легкий

Mīnusi

нет

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC1028/20 Парова праска

Izmantošanas datums 2019-10-28

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC1028/20 Парова праска

Izmantošanas datums 2019-10-28

01/04/2019

Україна

Україна

Отличный утюга

Пользуюсь несколько лет. Утюг справляется отлично со своей задачей. Отпаривает очень хорошо. А цена его была очень доступной.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC1028/20 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC1028/20 Парова праска

10/12/2020

Magyarország

Magyarország

Elégedett vagyok vele nagyon.

Mindenkinek ajánlom aki szereti gyorsan letudni a vasalást

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC1028/20 Gőzölős vasaló

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC1028/20 Gőzölős vasaló

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā