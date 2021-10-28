30 dienu atgriešana
Izbeigta ražošana
Ātrs no sākuma līdz beigām
Šis EasySpeed padara gludināšanu ātrāku, pateicoties: trīskāršas precizitātes uzgalim, vienlīdzīgai siltuma sadalei pa gludināšanas virsmu un nepārtrauktai tvaika padevei.
Tvaiks 25 g/min;100 g papildu tvaiks
Keramiska gludināšanas virsma
Atkaļķošana
2000 vati
Jauda līdz 2000 W, nodrošinot nemainīgu tvaika padevi.
Papildu tvaiks līdz pat 100 g ātrai kroku izlīdzināšanai.
Nepārtraukta tvaika plūsma līdz 25 g/m efektīvai kroku izlīdzināšanai.
Godalgas
4.1
no 5
12
Atsauksmes
83%
ieteica šo produktu
Тати
28/10/2021
Україна
утюг, который прослужит больше 10 лет
Маленький, легкий, но при этом отлично отглаживающий вещи утюг. Носик узкий и идеально проглаживает труднодоступные места и места между пуговицами.
Plusi
Узкий носик, не течет, длинный шнур, легкий
Mīnusi
нет
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC1028/20 Парова праска
Izmantošanas datums 2019-10-28
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC1028/20 Парова праска
Izmantošanas datums 2019-10-28
Bundursha
01/04/2019
Україна
Отличный утюга
Пользуюсь несколько лет. Утюг справляется отлично со своей задачей. Отпаривает очень хорошо. А цена его была очень доступной.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC1028/20 Парова праска
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC1028/20 Парова праска
Krysztina
10/12/2020
Magyarország
Elégedett vagyok vele nagyon.
Mindenkinek ajánlom aki szereti gyorsan letudni a vasalást
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC1028/20 Gőzölős vasaló
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC1028/20 Gőzölős vasaló