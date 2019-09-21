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Tvaiks 25 g/min;100 g papildu tvaiks
2000 W
Automātiska izslēgšanās
Papildu tvaiks līdz pat 100 g ātrai kroku izlīdzināšanai.
Izsmidzinātāja funkcija veido strūklu, kas vienmērīgi mitrina audumu, ļaujot vieglāk izgludināt krokas.
Tvaika gludekli var izmantot ar parastu krāna ūdeni, un kaļķa tīrīšanas slēdzis ļauj viegli iztīrīt gludeklī uzkrātās katlakmens nogulsnes. Lai saglabātu Philips tvaika gludekļa sniegumu, izmantojiet šo kaļķa tīrīšanas funkciju reizi mēnesī, izmantojot parastu krāna ūdeni.
Godalgas
4.9
no 5
9
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Тимоня
21/09/2019
Україна
Зручна та легка у використанні
Чудово прасує, відпарює як горизонтально, так і вертикально. Важить небагато.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC1029/40 Парова праска
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АнШев
04/07/2019
Україна
найгарніша,найчудовіша праска
користуюся даною праскою вже більше 4 років,нічого окрім плюсів не спостерігаю!це і дизайн,неймовірно кольоровий ,такий що підіймає настрій в моєму не самому улюбленому зайнятті-прасуванні. І легкість-рука не втомлюється! І зручність у користуванні-його носик-це чудо! І компактність-займає мало місця і його шнур дуже гнучкий і виверткий!І акуратність-дуже легко чиститься за допомогою функції Calc clean! Загалом,рекомендую дану праску!!!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC1029/40 Парова праска
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC1029/40 Парова праска
Rool
30/06/2019
Україна
Легкий, удобный и практичный утюг
Пользуюсь утюгом уже больше года. В отличии от предыдущего - вообще нет проблем с протеканием воды во время глажки. Сам утюг легкий и удобный, даже при большом количестве одежды рука не устает. Паровой удар достаточно мощный, подходит для удаления складок на разных типах тканей. По размерам, утюг небольшой, но к этому быстро привыкаешь, даже если пользовался до этого более массивным. В целом - хороший выбор для быстрой и комфортной глажки.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC1029/40 Парова праска
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC1029/40 Парова праска