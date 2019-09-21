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Izbeigta ražošana

EasySpeedTvaika gludeklis

GC1029/90

4.9
| (9) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Ātrs no sākuma līdz beigām
Šis EasySpeed padara gludināšanu ātrāku, pateicoties: trīskāršas precizitātes uzgalim, vienlīdzīgai siltuma sadalei pa gludināšanas virsmu un nepārtrauktai tvaika padevei.
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3 paņēmieni, kā padarīt gludināšanu ātrāku

Ātrs no sākuma līdz beigām

  • Tvaiks 25 g/min;100 g papildu tvaiks

  • 2000 W

  • Automātiska izslēgšanās

100 g papildu tvaiks, lai viegli izgludinātu grūti izgludināmas krokas

100 g papildu tvaiks, lai viegli izgludinātu grūti izgludināmas krokas

Papildu tvaiks līdz pat 100 g ātrai kroku izlīdzināšanai.

Izsmidzinātājs vienmērīgi mitrina audumu

Izsmidzinātājs vienmērīgi mitrina audumu

Izsmidzinātāja funkcija veido strūklu, kas vienmērīgi mitrina audumu, ļaujot vieglāk izgludināt krokas.

Kaļķa tīrīšanas slēdzis ļauj vienkārši atbrīvoties no katlakmens jūsu gludeklī

Kaļķa tīrīšanas slēdzis ļauj vienkārši atbrīvoties no katlakmens jūsu gludeklī

Tvaika gludekli var izmantot ar parastu krāna ūdeni, un kaļķa tīrīšanas slēdzis ļauj viegli iztīrīt gludeklī uzkrātās katlakmens nogulsnes. Lai saglabātu Philips tvaika gludekļa sniegumu, izmantojiet šo kaļķa tīrīšanas funkciju reizi mēnesī, izmantojot parastu krāna ūdeni.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.9

no 5

9

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

21/09/2019

Україна

Україна

Зручна та легка у використанні

Чудово прасує, відпарює як горизонтально, так і вертикально. Важить небагато.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC1029/40 Парова праска

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC1029/40 Парова праска

04/07/2019

Україна

Україна

найгарніша,найчудовіша праска

користуюся даною праскою вже більше 4 років,нічого окрім плюсів не спостерігаю!це і дизайн,неймовірно кольоровий ,такий що підіймає настрій в моєму не самому улюбленому зайнятті-прасуванні. І легкість-рука не втомлюється! І зручність у користуванні-його носик-це чудо! І компактність-займає мало місця і його шнур дуже гнучкий і виверткий!І акуратність-дуже легко чиститься за допомогою функції Calc clean! Загалом,рекомендую дану праску!!!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC1029/40 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC1029/40 Парова праска

30/06/2019

Україна

Україна

Легкий, удобный и практичный утюг

Пользуюсь утюгом уже больше года. В отличии от предыдущего - вообще нет проблем с протеканием воды во время глажки. Сам утюг легкий и удобный, даже при большом количестве одежды рука не устает. Паровой удар достаточно мощный, подходит для удаления складок на разных типах тканей. По размерам, утюг небольшой, но к этому быстро привыкаешь, даже если пользовался до этого более массивным. В целом - хороший выбор для быстрой и комфортной глажки.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC1029/40 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC1029/40 Парова праска

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