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Izbeigta ražošana

Tvaika gludeklis

GC1433/30

4.9
| (14) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Viegli un efektīvi
Šis ērtais tvaika gludeklis padara gludināšanu vieglu un efektīvu ar nepārtraukto tvaika padevi un nepiedegošo gludināšanas virsmu, kas slīd labāk. Ērts gludeklis atvieglo gludināšanu.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

3 veidi, kā atvieglot gludināšanu

Viegli un efektīvi

  • 2000 W

  • Atkaļķošana

  • Nepiedegoša gludināšanas virsma

Jauda līdz 2000 W, nodrošinot nemainīgu tvaika padevi

Jauda līdz 2000 W, nodrošinot nemainīgu tvaika padevi

Jauda līdz 2000 W, kas nodrošina pastāvīgu tvaika padevi.

Nepārtraukta tvaika plūsma līdz 25 g/m efektīvai burzījumu izlīdzināšanai

Nepārtraukta tvaika plūsma līdz 25 g/m efektīvai burzījumu izlīdzināšanai

Nepārtraukta tvaika plūsma līdz 25 g/m efektīvai burzījumu izlīdzināšanai.

Papildu tvaiks līdz pat 90 g visgrūtāk izgludināmajiem burzījumiem

Papildu tvaiks līdz pat 90 g visgrūtāk izgludināmajiem burzījumiem

Gludekļa 90 g papildu tvaiks ļauj viegli izgludināt pat visnoturīgākos burzījumus.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.9

no 5

14

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

15/11/2019

Україна

Україна

Дуже задоволена покупкою

Праска дуже хорошої якості,прасувати тепер стала з задоволенням.Підошва відмінна,легко сковзить по одягу,відпарює дуже швидко.Головними плюсами рахую наявність "автовідключення" "самоочищення"(видалення накипу) і "вертикальне відпарювання"

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC1433/30 Парова праска

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC1433/30 Парова праска

12/11/2019

Україна

Україна

Задоволення від прасування

Дуже задоволена праскою. Прасую щодня і велику кількість дитячих речей. Ніяких проблем у використанні не помітила. Зручна у використанні, легка, ідеально розгладжує. І звісно ж порадувала доступна ціна товару. Єдина прикрість яка у мене була, це пригоріла підошва. Але списую все на те, що прасую дитячі речі, а там багато різних нашивок, наліпок з синтетичної тканини, які легко плавляться.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC1433/30 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC1433/30 Парова праска

07/11/2019

Україна

Україна

Цей продукт має чудові функції

Чудова праска за свою цiну! Дуже задоволена. Праска зі своїми функціями відмінно справляється.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC1433/30 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC1433/30 Парова праска

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.