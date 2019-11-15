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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
2000 W
Atkaļķošana
Nepiedegoša gludināšanas virsma
Jauda līdz 2000 W, kas nodrošina pastāvīgu tvaika padevi.
Nepārtraukta tvaika plūsma līdz 25 g/m efektīvai burzījumu izlīdzināšanai.
Gludekļa 90 g papildu tvaiks ļauj viegli izgludināt pat visnoturīgākos burzījumus.
Godalgas
4.9
no 5
14
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
martakot09
15/11/2019
Україна
Дуже задоволена покупкою
Праска дуже хорошої якості,прасувати тепер стала з задоволенням.Підошва відмінна,легко сковзить по одягу,відпарює дуже швидко.Головними плюсами рахую наявність "автовідключення" "самоочищення"(видалення накипу) і "вертикальне відпарювання"
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC1433/30 Парова праска
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kusychka
12/11/2019
Україна
Задоволення від прасування
Дуже задоволена праскою. Прасую щодня і велику кількість дитячих речей. Ніяких проблем у використанні не помітила. Зручна у використанні, легка, ідеально розгладжує. І звісно ж порадувала доступна ціна товару. Єдина прикрість яка у мене була, це пригоріла підошва. Але списую все на те, що прасую дитячі речі, а там багато різних нашивок, наліпок з синтетичної тканини, які легко плавляться.
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Олена24
07/11/2019
Україна
Цей продукт має чудові функції
Чудова праска за свою цiну! Дуже задоволена. Праска зі своїми функціями відмінно справляється.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC1433/30 Парова праска
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC1433/30 Парова праска