30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Philips gludekļa gludināšanas virsma ir pārklāta ar īpašu nepiedegošu slāni, lai nodrošinātu labu slīdēšanu uz visiem audumiem.
Sasniedzot nepieciešamo gludināšanas temperatūru, indikatora gaismiņa izslēdzas.
Godalgas
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Mihajlo456
06/09/2022
България
Verificēts pircējs
Работи чудесно
Ютията е лека и удобна. Загрява бързо и глади добре.
Plusi
лека
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC1480/02 Steam iron
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC1480/02 Steam iron