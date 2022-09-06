ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

  • Vienkāršs, ātrs un efektīvs
  • Vienkāršs, ātrs un efektīvs
  • Vienkāršs, ātrs un efektīvs
  • Vienkāršs, ātrs un efektīvs

Izbeigta ražošana

Tvaika gludeklis

GC1480/02

5
| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Vienkāršs, ātrs un efektīvs
Dzīvē ir daudz kas vairāk nekā tikai mūžīgās krokas, tāpēc jūs vēlaties tikt ar tām galā pēc iespējas ātrāk. Ar unikāli veidotajām tvaika atverēm un gludi slīdošu gludināšanas virsmu šis kvalitatīvais Philips gludeklis ir vienkārši radīts ātrai gludināšanai.
Skatīt visas priekšrocības

Pašattīrošs tvaika gludeklis

Vienkāršs, ātrs un efektīvs

Nepiedegošs gludināšanas virsmas pārklājums

Nepiedegošs gludināšanas virsmas pārklājums

Philips gludekļa gludināšanas virsma ir pārklāta ar īpašu nepiedegošu slāni, lai nodrošinātu labu slīdēšanu uz visiem audumiem.

Gludekļa temperatūras gatavības lampiņa

Gludekļa temperatūras gatavības lampiņa

Sasniedzot nepieciešamo gludināšanas temperatūru, indikatora gaismiņa izslēdzas.

1200 W nodrošina patstāvīgu tvaika plūsmu

1200 W nodrošina patstāvīgu tvaika plūsmu

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atrast rezerves daļas vai piederumus

Doties pie detaļām un piederumiem

Daļas un piederumi

Godalgas

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

06/09/2022

България

България

Verificēts pircējs

Работи чудесно

Ютията е лека и удобна. Загрява бързо и глади добре.

Plusi

лека

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC1480/02 Steam iron

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC1480/02 Steam iron

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.