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Izbeigta ražošana
Jaudīgais gludeklis ātri sasilst un gludināšanas laikā saglabā ļoti stabilu temperatūru, ļaujot vieglāk izgludināt krokas.
Nepārtraukts tvaiks līdz pat 20 g/min labākai kroku izlīdzināšanai
Sasniedzot nepieciešamo gludināšanas temperatūru, indikatora gaismiņa izslēdzas.
Godalgas
5.0
no 5
4
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
ewelc
26/08/2014
Polska
rewelacyjne zelazko
Bardzo szybko prasuje sie tym żelazkiem. Łatwość prowadzenia po ubraniach. Cena bardzo przystępna. Jednym słowem żelazko dla każdej kobiety.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC1490 Żelazko parowe
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC1490 Żelazko parowe
agazajk
26/08/2014
Polska
rewelacyjne zelazko
Bardzo szybko prasuje sie tym żelazkiem. Łatwość prowadzenia po ubraniach. Cena bardzo przystępna. Jednym słowem żelazko dla każdej kobiety.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC1490 Żelazko parowe
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC1490 Żelazko parowe
sweetcandy
15/05/2012
Polska
Idealny dla każdego
Prosta obsługa. Wytrzymały. Estetyczny. Praktyczny. Doskonały pod każdym względem. Jak dla mnie nie ma wad!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC1490 Żelazko parowe
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC1490 Żelazko parowe