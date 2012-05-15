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Tvaiks 17 g/min
Alumīnija gludināšanas virsma
Atkaļķošana
1400 vati
Jaudīgais gludeklis ātri sasilst un gludināšanas laikā saglabā ļoti stabilu temperatūru, ļaujot vieglāk izgludināt krokas.
Izsmidzinātāja funkcija rada smalku migliņu, kas vienmērīgi mitrina audumu, ļaujot vieglāk izgludināt krokas.
Atkaļķošanas funkcija ļauj viegli izskalot Philips gludekli, lai likvidētu kaļķa daļiņas. Tas pagarinās gludekļa darbmūžu.
Godalgas
4.5
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
twardy
15/05/2012
Polska
spełnia moje oczekiwania
Jestem zadowolony z produktu w pełni spełnia moje oczekiwania
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Żelazko parowe z serii 1700 GC1705
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Żelazko parowe z serii 1700 GC1705
C0rnelia
01/02/2019
România
De calitate
Este foarte usor de folosit si ofera o anumita siguranta in lucrul cu acest produs,recomand cu placere.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fier de călcat cu abur seria 1700 GC1705
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fier de călcat cu abur seria 1700 GC1705