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Izbeigta ražošana

1700. sērijaTvaika gludeklis

GC1705/01

4.5
| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Garantējam ātrumu un efektivitāti
Dzīvē ir daudz kas vairāk nekā tikai mūžīgās krokas, tādējādi jūs vēlaties tikt ar tām galā pēc iespējas ātrāk. Ar tā īpaši slīpo galu, unikāli veidoto tvaika atveri un gludo gludināšanas virsmu šis kvalitatīvais gludeklis ir vienkārši izveidots ātrumam.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Ātrumam pielāgota gludināšanas virsma

Garantējam ātrumu un efektivitāti

  • Tvaiks 17 g/min

  • Alumīnija gludināšanas virsma

  • Atkaļķošana

  • 1400 vati

1400 vati nodrošina pastāvīgu spēcīgu tvaika plūsmu

1400 vati nodrošina pastāvīgu spēcīgu tvaika plūsmu

Jaudīgais gludeklis ātri sasilst un gludināšanas laikā saglabā ļoti stabilu temperatūru, ļaujot vieglāk izgludināt krokas.

Izsmidzinātājs vienmērīgi mitrina audumu

Izsmidzinātājs vienmērīgi mitrina audumu

Izsmidzinātāja funkcija rada smalku migliņu, kas vienmērīgi mitrina audumu, ļaujot vieglāk izgludināt krokas.

Atkaļķošanas funkcija neļauj gludeklī veidoties katlakmenim

Atkaļķošanas funkcija neļauj gludeklī veidoties katlakmenim

Atkaļķošanas funkcija ļauj viegli izskalot Philips gludekli, lai likvidētu kaļķa daļiņas. Tas pagarinās gludekļa darbmūžu.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.5

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

15/05/2012

Polska

Polska

spełnia moje oczekiwania

Jestem zadowolony z produktu w pełni spełnia moje oczekiwania

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Żelazko parowe z serii 1700 GC1705

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Żelazko parowe z serii 1700 GC1705

01/02/2019

România

România

De calitate

Este foarte usor de folosit si ofera o anumita siguranta in lucrul cu acest produs,recomand cu placere.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fier de călcat cu abur seria 1700 GC1705

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fier de călcat cu abur seria 1700 GC1705

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.