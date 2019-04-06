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  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips 1900 series Steam iron GC1960
  • Standard Product Photo Philips 1900 series Steam iron
  • Main in-use photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Product in Use Photo Philips 1900 series Steam iron GC1960
  • Product in Use Photo Philips 1900 series Steam iron GC1960
  • Emotional Benefit Photo Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips 1900 series Steam iron GC1960

Izbeigta ražošana

1900 seriesTvaika gludeklis

GC1960/02

5

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Ātrāka gludināšana no sākuma līdz beigām

Dzīvē ir daudz kas vairāk nekā tikai mūžīgās krokas, tādējādi jūs vēlaties tikt ar tām galā pēc iespējas ātrāk. Šim kvalitatīvajam Philips gludeklim GC1960/02 ir īpaši ātras uzpildes un iztukšošanas atvere, smails gals un gluda gludināšanas virsma.

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Gludeklis ar ātrāku ūdens uzpildīšanu un iztukšošanu

Ātrāka gludināšana no sākuma līdz beigām

  • Tvaiks 14 g/min;80 g papildu tvaiks

  • Blue Ceralon glud. virsma

  • Atkaļķošana

  • 1700 vati

Nepiedegošs gludināšanas virsmas pārklājums

Nepiedegošs gludināšanas virsmas pārklājums

Philips gludekļa gludināšanas virsma ir pārklāta ar īpašu nepiedegošu slāni, lai nodrošinātu labu slīdēšanu uz visiem audumiem.

Double Active Calc sistēma novērš katlakmens rašanos

Double Active Calc sistēma novērš katlakmens rašanos

Philips tvaika gludekļa Double Active Calc sistēma novērš katlakmens rašanos, izmantojot pretkatlakmens tabletes un vienkārši lietojamu kaļķa tīrīšanas funkciju.

Vertikāls tvaiks izlīdzina krokas piekarinātiem audumiem

Vertikāls tvaiks izlīdzina krokas piekarinātiem audumiem

Šim Philips gludeklim ir vertikāla tvaika funkcija, lai izlīdzinātu krokas pakarinātiem audumiem.

Tehniskā specifikācija

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Godalgas

  • VRS_PBTAWARD66 attēls

Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

06/04/2019

Україна

Україна

Чудова парова праска за всіма показниками

Вітаю! Мій відгук присвячений паровій прасці Philips 1900 series GC1960. Купувала її для свої батьків у подарунок, і не помилилася у виборі. Відмінне прасування одягу, білизни від початку до кінця! Особливо хочу наголосити на функції вертикального відпарювання. Легкий і практичний у застосуванні, а головне- довговічний. Дуже шкода, що дана модель знята з виробництва.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC1960/02

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC1960/02

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