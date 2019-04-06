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Izbeigta ražošana
Ātrāka gludināšana no sākuma līdz beigām
Dzīvē ir daudz kas vairāk nekā tikai mūžīgās krokas, tādējādi jūs vēlaties tikt ar tām galā pēc iespējas ātrāk. Šim kvalitatīvajam Philips gludeklim GC1960/02 ir īpaši ātras uzpildes un iztukšošanas atvere, smails gals un gluda gludināšanas virsma.
Tvaiks 14 g/min;80 g papildu tvaiks
Blue Ceralon glud. virsma
Atkaļķošana
1700 vati
Philips gludekļa gludināšanas virsma ir pārklāta ar īpašu nepiedegošu slāni, lai nodrošinātu labu slīdēšanu uz visiem audumiem.
Philips tvaika gludekļa Double Active Calc sistēma novērš katlakmens rašanos, izmantojot pretkatlakmens tabletes un vienkārši lietojamu kaļķa tīrīšanas funkciju.
Šim Philips gludeklim ir vertikāla tvaika funkcija, lai izlīdzinātu krokas pakarinātiem audumiem.
Godalgas
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Darja2601
06/04/2019
Україна
Чудова парова праска за всіма показниками
Вітаю! Мій відгук присвячений паровій прасці Philips 1900 series GC1960. Купувала її для свої батьків у подарунок, і не помилилася у виборі. Відмінне прасування одягу, білизни від початку до кінця! Особливо хочу наголосити на функції вертикального відпарювання. Легкий і практичний у застосуванні, а головне- довговічний. Дуже шкода, що дана модель знята з виробництва.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC1960/02
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC1960/02