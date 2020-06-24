ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Ātrs no sākuma līdz beigām
  • Ātrs no sākuma līdz beigām
  • Ātrs no sākuma līdz beigām
  • Ātrs no sākuma līdz beigām
  • Ātrs no sākuma līdz beigām
  • Ātrs no sākuma līdz beigām
  • Ātrs no sākuma līdz beigām
  • Ātrs no sākuma līdz beigām
  • Ātrs no sākuma līdz beigām
  • Ātrs no sākuma līdz beigām

Izbeigta ražošana

EasySpeedTvaika gludeklis

GC2040/70

5
| (4) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Ātrs no sākuma līdz beigām
Šis EasySpeed gludeklis padara gludināšanu ātrāku, pateicoties trīskāršas precizitātes uzgalim, vienmērīgai siltuma sadalei uz gludināšanas virsmas un nepārtrauktai tvaika padevei.
Skatīt visas priekšrocības
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

3 paņēmieni, kā padarīt gludināšanu ātrāku

Ātrs no sākuma līdz beigām

  • Tvaiks 30 g/min;100 g papildu tvaiks

  • Nepiedegoša gludināšanas virsma

  • Atkaļķošana

  • 2100 vati

Jauda līdz 2100 W, nodrošinot nemainīgu tvaika padevi

Jauda līdz 2100 W, nodrošinot nemainīgu tvaika padevi

Jauda līdz 2100 W, nodrošinot nemainīgu tvaika padevi.

100 g papildu tvaiks, lai viegli izgludinātu grūti izgludināmas krokas

100 g papildu tvaiks, lai viegli izgludinātu grūti izgludināmas krokas

Papildu tvaiks līdz pat 100 g ātrai pat visgrūtāk likvidējamo izlīdzināšanai.

Nepārtraukts tvaiks līdz pat 30 g/min labākai kroku izlīdzināšanai

Nepārtraukts tvaiks līdz pat 30 g/min labākai kroku izlīdzināšanai

Nepārtraukts tvaiks līdz pat 30 g/min labākai kroku izlīdzināšanai

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atrast rezerves daļas vai piederumus

Doties pie detaļām un piederumiem

Daļas un piederumi

Godalgas

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

5.0

no 5

4

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

24/06/2020

България

България

Много добра.

Определено препоръчвам. Глади се лесно, без да се налага допълнителен натиск. Покритието е наистина незалепващо . Доволна съм.

Plusi

незалепващо покритие

Mīnusi

не съм открила

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC2040/70 Парна ютия

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC2040/70 Парна ютия

10/02/2020

България

България

Продуктът е добър

Харесва ми и работи добре........няма никакви недостатъци.

Plusi

Удобна и лека

Mīnusi

Няма

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC2040/70 Парна ютия

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC2040/70 Парна ютия

25/06/2019

България

България

Доволна съм!

За мен гладенето е изключително важно, а с тази ютия е лесно, бързо и перфектно. Имам малко дете и затова е важно всяка една дрешка да е изгладена и в същото време да е оптимално бързо.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC2040/70 Парна ютия

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC2040/70 Парна ютия

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.