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Tvaiks 30 g/min;100 g papildu tvaiks
Nepiedegoša gludināšanas virsma
Atkaļķošana
2100 vati
Jauda līdz 2100 W, nodrošinot nemainīgu tvaika padevi.
Papildu tvaiks līdz pat 100 g ātrai pat visgrūtāk likvidējamo izlīdzināšanai.
Nepārtraukts tvaiks līdz pat 30 g/min labākai kroku izlīdzināšanai
Godalgas
5.0
no 5
4
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
mikrob4eto
24/06/2020
България
Много добра.
Определено препоръчвам. Глади се лесно, без да се налага допълнителен натиск. Покритието е наистина незалепващо . Доволна съм.
Plusi
незалепващо покритие
Mīnusi
не съм открила
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC2040/70 Парна ютия
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC2040/70 Парна ютия
Христо Христов
10/02/2020
България
Продуктът е добър
Харесва ми и работи добре........няма никакви недостатъци.
Plusi
Удобна и лека
Mīnusi
Няма
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC2040/70 Парна ютия
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC2040/70 Парна ютия
jankova
25/06/2019
България
Доволна съм!
За мен гладенето е изключително важно, а с тази ютия е лесно, бързо и перфектно. Имам малко дете и затова е важно всяка една дрешка да е изгладена и в същото време да е оптимално бързо.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC2040/70 Парна ютия
Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC2040/70 Парна ютия