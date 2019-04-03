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Izbeigta ražošana

EasySpeedTvaika gludeklis

GC2042/40

4.5
| (4) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Ātrs no sākuma līdz beigām
Šis EasySpeed padara gludināšanu ātrāku, pateicoties: trīskāršas precizitātes uzgalim, vienlīdzīgai siltuma sadalei pa gludināšanas virsmu un nepārtrauktai tvaika padevei.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

3 paņēmieni, kā padarīt gludināšanu ātrāku

Ātrs no sākuma līdz beigām

  • Tvaiks 35 g/min;100 g papildu tvaiks

  • Keramiska gludināšanas virsma

  • Atkaļķošana

  • 2100 vati

Jauda līdz 2100 W, nodrošinot nemainīgu tvaika padevi

Jauda līdz 2100 W, nodrošinot nemainīgu tvaika padevi

Jauda līdz 2100 W, nodrošinot nemainīgu tvaika padevi.

100 g papildu tvaiks, lai viegli izgludinātu grūti izgludināmas krokas

100 g papildu tvaiks, lai viegli izgludinātu grūti izgludināmas krokas

Papildu tvaiks līdz pat 100 g ātrai kroku izlīdzināšanai.

Pastāvīga tvaika padeve līdz 35 g/min

Pastāvīga tvaika padeve līdz 35 g/min

Pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 35 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.5

no 5

4

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
2
1

03/04/2019

Україна

Україна

Ця праска ідеальна

Гарна підошва праски з легкістю розгладжує тканину, зручний носик та подача пару вражає!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC2042/40 Парова праска

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC2042/40 Парова праска

31/05/2017

Hrvatska

Hrvatska

izvrsna kvaliteta proizvoda

Prezadovoljna sam jednostavnošću upotrebe i učinkovitošću glačala. Svima preporučujem

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC2042/40 Parno glačalo

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC2042/40 Parno glačalo

09/04/2017

България

България

Лесно подвижна, доста мощна

Ютията лесно се плъзга по дрехите. Доста бързо загрява. Има добра пара. Доволна съм от съотношение цена качество.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC2042/40 Парна ютия

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC2042/40 Парна ютия

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