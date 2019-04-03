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Tvaiks 35 g/min;100 g papildu tvaiks
Keramiska gludināšanas virsma
Atkaļķošana
2100 vati
Jauda līdz 2100 W, nodrošinot nemainīgu tvaika padevi.
Papildu tvaiks līdz pat 100 g ātrai kroku izlīdzināšanai.
Pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 35 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.
Godalgas
4.5
no 5
4
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Tatyana123
03/04/2019
Україна
Ця праска ідеальна
Гарна підошва праски з легкістю розгладжує тканину, зручний носик та подача пару вражає!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC2042/40 Парова праска
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Ljerka
31/05/2017
Hrvatska
izvrsna kvaliteta proizvoda
Prezadovoljna sam jednostavnošću upotrebe i učinkovitošću glačala. Svima preporučujem
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC2042/40 Parno glačalo
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Paeadaise
09/04/2017
България
Лесно подвижна, доста мощна
Ютията лесно се плъзга по дрехите. Доста бързо загрява. Има добра пара. Доволна съм от съотношение цена качество.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC2042/40 Парна ютия
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC2042/40 Парна ютия