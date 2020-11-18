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Izbeigta ražošana

EasySpeedTvaika gludeklis

GC2048/30

4.9
| (12) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Ātrs no sākuma līdz beigām
Šis EasySpeed Plus gludeklis padara gludināšanu ātrāku, pateicoties trīskāršas precizitātes galam, vienlīdzīgai siltuma sadalei uz gludināšanas virsmas, nepārtrauktai tvaika padevei, tvaika strūklai un lielai jaudai.
Skatīt visas priekšrocības

5 paņēmieni, kā padarīt gludināšanu ātrāku

Ātrs no sākuma līdz beigām

  • Tvaiks 35 g/min;120 g papildu tvaiks

  • Keramikas gludināšanas virsma

  • Autom. izsl. + atkaļķošana

  • 2300 vati

Jauda līdz 2300 W, nodrošinot nemainīgu tvaika padevi

Jauda līdz 2300 W, nodrošinot nemainīgu tvaika padevi

Jauda līdz 2300 W, nodrošinot nemainīgu tvaika padevi.

Papildu tvaiks līdz pat 120 g

Papildu tvaiks līdz pat 120 g

Gludekļa 120 g papildu tvaiks ļauj viegli izgludināt pat visnoturīgākos burzījumus.

Pastāvīga tvaika padeve līdz 35 g/min

Pastāvīga tvaika padeve līdz 35 g/min

Pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 35 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai burzījumu izlīdzināšanai.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsauksmes

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4.9

no 5

12

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

18/11/2020

Україна

Україна

Чудова праска!

Прасує на відмінно, потужний паровий удар, все гарно розпрасовує! Функція автоматичного вимкнення для нас чудова знахідка!

Plusi

Перевершила наші очікування!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC2048/80 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC2048/80 Парова праска

04/07/2019

Україна

Україна

Чудова праска

Купувала мамі. Праска швидко нагрівається, нею легко користуватись, особливо у кутиках одягу. Воду заливаємо звичайну,але чистити накип зовсім не важко

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC2048/80 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC2048/80 Парова праска

04/07/2019

Україна

Україна

рекомендую

Гладит отлично.Легкий,отличный дизайн. Раньше гладить терпеть не могла,а теперь в удовольствие

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC2048/30 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC2048/30 Парова праска

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.