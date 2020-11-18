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Izbeigta ražošana
Tvaiks 35 g/min;120 g papildu tvaiks
Keramikas gludināšanas virsma
Autom. izsl. + atkaļķošana
2300 vati
Jauda līdz 2300 W, nodrošinot nemainīgu tvaika padevi.
Gludekļa 120 g papildu tvaiks ļauj viegli izgludināt pat visnoturīgākos burzījumus.
Pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 35 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai burzījumu izlīdzināšanai.
Godalgas
4.9
no 5
12
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Andrii ii
18/11/2020
Україна
Чудова праска!
Прасує на відмінно, потужний паровий удар, все гарно розпрасовує! Функція автоматичного вимкнення для нас чудова знахідка!
Plusi
Перевершила наші очікування!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC2048/80 Парова праска
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC2048/80 Парова праска
Vira555
04/07/2019
Україна
Чудова праска
Купувала мамі. Праска швидко нагрівається, нею легко користуватись, особливо у кутиках одягу. Воду заливаємо звичайну,але чистити накип зовсім не важко
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC2048/80 Парова праска
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC2048/80 Парова праска
Iness42
04/07/2019
Україна
рекомендую
Гладит отлично.Легкий,отличный дизайн. Раньше гладить терпеть не могла,а теперь в удовольствие
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC2048/30 Парова праска
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC2048/30 Парова праска