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GC206/30
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
Paredzēts tvaika gludekļiem
Unikāla ShoulderShape sistēma
PerfectFlow Express pārklājs
Ar unikālo ShoulderShape kreklu gludināšana ir vienkāršāka nekā jebkad. Šī novatoriskā forma nodrošina, ka gludināšanas laikā krekli ir tikai nedaudz jāpārkārto, tādējādi tiek ietaupīts laiks un enerģija.
Novatoriskais PerfectFlow Express dēļa pārklājs ir paredzēts izmantošanai ar tvaika gludekļiem. Tam ir porains 3D tekstils, kas uzlabo tvaika plūsmu pārklāja struktūrā, efektīvi izmantojot tvaiku, lai uzlabotu gludināšanas kvalitāti, ātrumu un ērtumu.
Tagad gludekļa vads ir vēl garāks! Gludekli var tieši pievienot kontaktdakšai, kas atrodas zem dēļa virsmas, un vadu var izmantot pilnā garumā pilnīgai kustību brīvībai.
Godalgas
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