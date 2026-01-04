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  • 8 atjautīgi risinājumi patiešām vieglai un ātrai gludināšanai
  • 8 atjautīgi risinājumi patiešām vieglai un ātrai gludināšanai
  • 8 atjautīgi risinājumi patiešām vieglai un ātrai gludināšanai
  • 8 atjautīgi risinājumi patiešām vieglai un ātrai gludināšanai
  • 8 atjautīgi risinājumi patiešām vieglai un ātrai gludināšanai
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  • 8 atjautīgi risinājumi patiešām vieglai un ātrai gludināšanai
  • 8 atjautīgi risinājumi patiešām vieglai un ātrai gludināšanai
  • 8 atjautīgi risinājumi patiešām vieglai un ātrai gludināšanai
  • 8 atjautīgi risinājumi patiešām vieglai un ātrai gludināšanai

Izbeigta ražošana

Easy8 ExpressGludināmais dēlis

GC206/30

1 godalga

8 atjautīgi risinājumi patiešām vieglai un ātrai gludināšanai
Philips gludināmais dēlis ar ShoulderShape padara gludināšanu vieglāku. Tagad varat gludināt bez liekas apģērbu pārkārtošanas un ievērojami ātrāk. Novatoriskais PerfectFlow Express pārklājs uzlabo jūsu gludekļa tvaika plūsmu, lai nodrošinātu par 33% ātrākus rezultātus.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

ar ShoulderShape un PerfectFlow Express pārklāju

8 atjautīgi risinājumi patiešām vieglai un ātrai gludināšanai

  • Paredzēts tvaika gludekļiem

  • Unikāla ShoulderShape sistēma

  • PerfectFlow Express pārklājs

Viegla kreklu gludināšana: unikāla ShoulderShape sistēma

Viegla kreklu gludināšana: unikāla ShoulderShape sistēma

Ar unikālo ShoulderShape kreklu gludināšana ir vienkāršāka nekā jebkad. Šī novatoriskā forma nodrošina, ka gludināšanas laikā krekli ir tikai nedaudz jāpārkārto, tādējādi tiek ietaupīts laiks un enerģija.

Ātrāka gludināšana ar 3D tekstilu: PerfectFlow Express pārklājs

Ātrāka gludināšana ar 3D tekstilu: PerfectFlow Express pārklājs

Novatoriskais PerfectFlow Express dēļa pārklājs ir paredzēts izmantošanai ar tvaika gludekļiem. Tam ir porains 3D tekstils, kas uzlabo tvaika plūsmu pārklāja struktūrā, efektīvi izmantojot tvaiku, lai uzlabotu gludināšanas kvalitāti, ātrumu un ērtumu.

Iebūvēta strāvas kontaktdakša

Iebūvēta strāvas kontaktdakša

Tagad gludekļa vads ir vēl garāks! Gludekli var tieši pievienot kontaktdakšai, kas atrodas zem dēļa virsmas, un vadu var izmantot pilnā garumā pilnīgai kustību brīvībai.

Tehniskā specifikācija

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.