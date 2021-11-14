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Izbeigta ražošana

EasySpeed PlusTvaika gludeklis

GC2145/20

4.9
| (17) Atsauksmes | 94% ieteica šo produktu

1 godalga

Ātrs no sākuma līdz beigām
EasySpeed Plus paātrina gludināšanas procesu ar jaudīgu tvaika strūklu palīdzību, kas likvidē visnoturīgākos burzījumus, izturīgu keramikas gludināšanas virsmu, kas nodrošina nevainojamu slīdamību, un Philips pretpilēšanas sistēmu, kas novērš ūdens noplūdes. Trīs vienkāršas funkcijas, kas paātrina gludināšanas procesu.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Paātrina gludināšanu 3 veidos

Ātrs no sākuma līdz beigām

  • 2100 W

  • 110 g papildu tvaiks

  • 30 g/min nepārtraukta tvaika padeve

  • Keramikas gludināšanas virsma

2100 W ātrai uzsilšanai

2100 W ātrai uzsilšanai

Nodrošina ātru uzsilšanu un jaudīgu sniegumu.

Papildu tvaiks līdz 110 g ātrai visnoturīgāko burzījumu likvidēšanai

Papildu tvaiks līdz 110 g ātrai visnoturīgāko burzījumu likvidēšanai

Iekļūst dziļāk audumā, viegli likvidējot visnoturīgākos burzījumus.

Tvaika padeve līdz 30 g/min — jaudīgai, stabilai veiktspējai

Tvaika padeve līdz 30 g/min — jaudīgai, stabilai veiktspējai

Spēcīga un nepārtraukta tvaika padeve ātrākai burzījumu likvidēšanai

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.9

no 5

17

Atsauksmes

94%

ieteica šo produktu

4
2
1

14/11/2021

Україна

Україна

Все якраз так, як мені хочеться!

Чи в усіх був той момент, коли, спробувавши чиюсь зручну річ, уже не хочеться повертатися до своєї? Отак було і у мене: купила цю прасочку, бо піддивилася в подруги) Всі деталі і те, як прасочка працює – все якраз так, як мені хочеться! - Хочеш - гладь (носик залізе скрізь), хочеш - повісь на плечики і відпарюй вертикально! Якість все-одно порадує)) - Довговічність: Я батькам його купила ще на попередній роботі років 7 назад і з тих пір якість роботи не змінилася! - Бідненькій прасочці приходиться себе очищувати при такій жорсткій воді, що вже два чайники змінили... а їй нічого)))

Plusi

Висока ЯКІСТЬ, зручність, легкість в роботі, довговічність

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Plus GC2145/20 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Plus GC2145/20 Парова праска

09/11/2021

Україна

Україна

Виріб має чудові функції

Праска супер користуюсь близько року . Прасує відмінно даже пересушені речі Рекомендую

Plusi

Потужність якість

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Plus GC2145/20 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Plus GC2145/20 Парова праска

27/10/2021

Україна

Україна

Гарна праска

Прасувати зручно і легко.Подобається довжина шнура.

Plusi

Легко, зручно прасувати.

Mīnusi

-

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Plus GC2145/20 Парова праска

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Plus GC2145/20 Парова праска

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.