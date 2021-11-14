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2100 W
110 g papildu tvaiks
30 g/min nepārtraukta tvaika padeve
Keramikas gludināšanas virsma
Nodrošina ātru uzsilšanu un jaudīgu sniegumu.
Iekļūst dziļāk audumā, viegli likvidējot visnoturīgākos burzījumus.
Spēcīga un nepārtraukta tvaika padeve ātrākai burzījumu likvidēšanai
Godalgas
4.9
no 5
17
Atsauksmes
94%
ieteica šo produktu
14/11/2021
Україна
Все якраз так, як мені хочеться!
Чи в усіх був той момент, коли, спробувавши чиюсь зручну річ, уже не хочеться повертатися до своєї? Отак було і у мене: купила цю прасочку, бо піддивилася в подруги) Всі деталі і те, як прасочка працює – все якраз так, як мені хочеться! - Хочеш - гладь (носик залізе скрізь), хочеш - повісь на плечики і відпарюй вертикально! Якість все-одно порадує)) - Довговічність: Я батькам його купила ще на попередній роботі років 7 назад і з тих пір якість роботи не змінилася! - Бідненькій прасочці приходиться себе очищувати при такій жорсткій воді, що вже два чайники змінили... а їй нічого)))
Plusi
Висока ЯКІСТЬ, зручність, легкість в роботі, довговічність
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Plus GC2145/20 Парова праска
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Plus GC2145/20 Парова праска
Олена13
09/11/2021
Україна
Виріб має чудові функції
Праска супер користуюсь близько року . Прасує відмінно даже пересушені речі Рекомендую
Plusi
Потужність якість
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Plus GC2145/20 Парова праска
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Plus GC2145/20 Парова праска
27/10/2021
Україна
Гарна праска
Прасувати зручно і легко.Подобається довжина шнура.
Plusi
Легко, зручно прасувати.
Mīnusi
-
Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Plus GC2145/20 Парова праска
Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Plus GC2145/20 Парова праска