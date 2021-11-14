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2100 W
110 g papildu tvaiks
30 g/min nepārtraukta tvaika padeve
Keramiska gludināšanas virsma
Nodrošina ātru uzsilšanu un jaudīgu sniegumu.
Iekļūst dziļāk audumā, viegli likvidējot visnoturīgākos burzījumus.
Spēcīga un nepārtraukta tvaika padeve ātrākai burzījumu likvidēšanai
Godalgas
4.6
no 5
21
Atsauksmes
90%
ieteica šo produktu
14/11/2021
Україна
Дякую всім, хто доклав рук до цього творіння...
... і зробив прасування для мене приємним процесом (що тепер ми з батьками наввипередки змагаємося, якщо треба щось прасувати)) Це правда!! Бо і я, і батьки пам'ятаємо життя з минулими прасками.. А тут: - Пливе... Гладимо без ніяких зусиль. - Пара б'є на метр від мене і не залишає шансу ні одній складці. - Хочеш - гладь (носик залізе скрізь), хочеш - повісь на плечики і відпарюй вертикально! Якість все-одно порадує)) - Довговічність: Я батькам його купила ще на попередній роботі років 7 назад і з тих пір якість роботи не змінилася! - Бідненькій прасочці приходиться себе очищувати при такій жорсткій воді, що вже два чайники змінили... а їй нічого)))
Plusi
Висока ЯКІСТЬ, зручність, легкість в роботі, довговічність
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Gudvin
28/10/2021
Україна
Виріб зі всім необхідними функціями в побуті
Все сподобалось, всі стандартні функції, капля стоп, подача пара, вертикальна подача пара, очистка від накипу, добра підошва
Plusi
Ціна, функціонал
Mīnusi
Нема
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Kukushka51
27/10/2021
Україна
Прекрасна праска для родини
Ідеальне співвідношення ціна якість Гарно прасує Зручна форма
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска