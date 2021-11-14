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  • Ātrs no sākuma līdz beigām
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Izbeigta ražošana

EasySpeed PlusTvaika gludeklis

GC2148/30

4.6
| (21) Atsauksmes | 90% ieteica šo produktu

1 godalga

Ātrs no sākuma līdz beigām
EasySpeed Plus paātrina gludināšanas procesu ar jaudīgu tvaika strūklu palīdzību, kas likvidē visnoturīgākās krokas, ilgmūžīgu keramisko gludināšanas virsmu, kas nodrošina nevainojamu slīdamību, un Philips pretpilēšanas sistēma, kas novērš ūdens noplūdes. Trīs vienkāršas funkcijas, kas paātrina gludināšanas procesu.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Paātrina gludināšanu 3 veidos

Ātrs no sākuma līdz beigām

  • 2100 W

  • 110 g papildu tvaiks

  • 30 g/min nepārtraukta tvaika padeve

  • Keramiska gludināšanas virsma

2100 W ātrai uzsilšanai

2100 W ātrai uzsilšanai

Nodrošina ātru uzsilšanu un jaudīgu sniegumu.

Papildu tvaiks līdz 110 g ātrai visnoturīgāko burzījumu likvidēšanai

Papildu tvaiks līdz 110 g ātrai visnoturīgāko burzījumu likvidēšanai

Iekļūst dziļāk audumā, viegli likvidējot visnoturīgākos burzījumus.

Tvaika padeve līdz 30 g/min — jaudīgai, stabilai veiktspējai

Tvaika padeve līdz 30 g/min — jaudīgai, stabilai veiktspējai

Spēcīga un nepārtraukta tvaika padeve ātrākai burzījumu likvidēšanai

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.6

no 5

21

Atsauksmes

90%

ieteica šo produktu

1

14/11/2021

Україна

Україна

Дякую всім, хто доклав рук до цього творіння...

... і зробив прасування для мене приємним процесом (що тепер ми з батьками наввипередки змагаємося, якщо треба щось прасувати)) Це правда!! Бо і я, і батьки пам'ятаємо життя з минулими прасками.. А тут: - Пливе... Гладимо без ніяких зусиль. - Пара б'є на метр від мене і не залишає шансу ні одній складці. - Хочеш - гладь (носик залізе скрізь), хочеш - повісь на плечики і відпарюй вертикально! Якість все-одно порадує)) - Довговічність: Я батькам його купила ще на попередній роботі років 7 назад і з тих пір якість роботи не змінилася! - Бідненькій прасочці приходиться себе очищувати при такій жорсткій воді, що вже два чайники змінили... а їй нічого)))

Plusi

Висока ЯКІСТЬ, зручність, легкість в роботі, довговічність

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска

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28/10/2021

Україна

Україна

Виріб зі всім необхідними функціями в побуті

Все сподобалось, всі стандартні функції, капля стоп, подача пара, вертикальна подача пара, очистка від накипу, добра підошва

Plusi

Ціна, функціонал

Mīnusi

Нема

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска

27/10/2021

Україна

Україна

Прекрасна праска для родини

Ідеальне співвідношення ціна якість Гарно прасує Зручна форма

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.