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Izbeigta ražošana

2500 seriesTvaika gludeklis

GC2510/02

4.9
| (7) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Vienkāršs, ātrs un efektīvs
Lieliskiem rezultātiem nepieciešama jaudīga tvaika padeve un gludeklis, kas nekad nepieviļ. Ar 90 g papildu tvaika padevi, 2000 vatu jaudu pastāvīgai tvaika padevei un pašattīrīšanas sistēmu šis praktiskais Philips tvaika gludeklis GC2710/02 nodrošina kvalitāti, kas ir izdotās naudas vērta!
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Ilgstošāka tvaika veiktspēja

Vienkāršs, ātrs un efektīvs

  • 30 g

2000 W nodrošina patstāvīgu tvaika plūsmu

2000 W nodrošina patstāvīgu tvaika plūsmu

2000 W nodrošina patstāvīgu tvaika plūsmu.

Papildu tvaiks līdz pat 90 g visgrūtāk izgludināmajiem burzījumiem

Papildu tvaiks līdz pat 90 g visgrūtāk izgludināmajiem burzījumiem

Gludekļa 90 g papildu tvaiks ļauj viegli izgludināt pat visnoturīgākos burzījumus.

Nepārtraukts tvaiks līdz pat 30 g/min labākai kroku izlīdzināšanai

Nepārtraukts tvaiks līdz pat 30 g/min labākai kroku izlīdzināšanai

Nepārtraukts tvaiks līdz pat 30 g/min labākai kroku izlīdzināšanai

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.9

no 5

7

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

01/09/2016

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Wart polecenia

To żelazko służy w naszym gospodarstwie domowym już od ok 10lat i sprawuje się świetnie. Miałem do niedawna wrażenie że dzisiejszy rynek nastawiony jest na produkowanie kiepskiej jakości towarów które po okresie gwarancyjnym niszczeją i są do zmiany na nowy model. Jednak ku mojemu zdziwieniu firma PHILIPS nie funkcjonuje w ten sposób dlatego obdarzyłem ją zaufaniem i nowo nabywane sprzęty do domu są właśnie markowane tą firmą. Mam nadzieję że będę tak zadowolony jak z opisywanego żelazka.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2500 series GC2510 Żelazko parowe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2500 series GC2510 Żelazko parowe

07/11/2013

Polska

Polska

zdaje egzamin

z czystym sumieniem polecam żelazko łatwość obsługi i dobrze wyprasowane rzeczy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2500 series GC2510 Żelazko parowe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2500 series GC2510 Żelazko parowe

10/04/2019

Україна

Україна

Утюг-супер!

За несколько лет использования никаких пререканий нет! Нагревается быстро, антипригарное покрытие очень радует, отдичная подача пара. Дарила такой же маме-довольна также, как и я! Легкая и быстрая глажка гарантирована!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2500 series GC2510/02 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2500 series GC2510/02 Парова праска

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.