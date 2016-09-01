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30 g
2000 W nodrošina patstāvīgu tvaika plūsmu.
Gludekļa 90 g papildu tvaiks ļauj viegli izgludināt pat visnoturīgākos burzījumus.
Nepārtraukts tvaiks līdz pat 30 g/min labākai kroku izlīdzināšanai
Godalgas
4.9
no 5
7
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Marcel
01/09/2016
Polska
Verificēts pircējs
Wart polecenia
To żelazko służy w naszym gospodarstwie domowym już od ok 10lat i sprawuje się świetnie. Miałem do niedawna wrażenie że dzisiejszy rynek nastawiony jest na produkowanie kiepskiej jakości towarów które po okresie gwarancyjnym niszczeją i są do zmiany na nowy model. Jednak ku mojemu zdziwieniu firma PHILIPS nie funkcjonuje w ten sposób dlatego obdarzyłem ją zaufaniem i nowo nabywane sprzęty do domu są właśnie markowane tą firmą. Mam nadzieję że będę tak zadowolony jak z opisywanego żelazka.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2500 series GC2510 Żelazko parowe
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2500 series GC2510 Żelazko parowe
agusia
07/11/2013
Polska
zdaje egzamin
z czystym sumieniem polecam żelazko łatwość obsługi i dobrze wyprasowane rzeczy
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2500 series GC2510 Żelazko parowe
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2500 series GC2510 Żelazko parowe
Valeriia333
10/04/2019
Україна
Утюг-супер!
За несколько лет использования никаких пререканий нет! Нагревается быстро, антипригарное покрытие очень радует, отдичная подача пара. Дарила такой же маме-довольна также, как и я! Легкая и быстрая глажка гарантирована!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2500 series GC2510/02 Парова праска
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2500 series GC2510/02 Парова праска