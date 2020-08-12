30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
Drip-stop sistēma
Double anti-calc sistēma
2100 W nodrošina patstāvīgu tvaika plūsmu.
Philips tvaika gludekļa Double Active Calc sistēma novērš katlakmens rašanos, izmantojot pretkatlakmens tabletes un vienkārši lietojamu kaļķa tīrīšanas funkciju.
Godalgas
4.3
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
mi6i
12/08/2020
България
Ползвам този модел от десет години.
Много съм доволна. Работи прекрасно. Ползвам я от десет години. Препоръчвам на всеки, който се колебае, какъв модел да избере.
Plusi
Бързо загрява, глади перфектно.
Mīnusi
няма такива
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2500 series GC2528/02 Парна ютия
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2500 series GC2528/02 Парна ютия
Anda85
07/05/2019
România
Produs fiabil
Este un produs cu durata lunga de viata și ușor de utilizat.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2500 series GC2528 Fier de călcat cu abur
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2500 series GC2528 Fier de călcat cu abur
Daniel31
30/01/2019
România
Un produs bun
Il folosim de 10 ani. Foarte bun, raportat la pret. Este foarte important sa folosesti doar apa desurizata.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2500 series GC2528 Fier de călcat cu abur
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2500 series GC2528 Fier de călcat cu abur