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2300 W
170 g papildu tvaiks
35 g/min nepārtraukta tvaika padeve
Keramikas gludināšanas virsma
Nodrošina ātru uzsilšanu 30 sekunžu laikā ātrākai darba sākšanai.
Iekļūst dziļāk audumā, viegli likvidējot visnoturīgākos burzījumus.
Tvaika padeve līdz 35 g/min — jaudīgai un stabilai veiktspējai
Godalgas
4.9
no 5
19
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Антоніна876533
09/11/2021
Україна
Рекомендую
Користуюсь більше року, жодних нарікань. Чудово виконує свої функції
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Advanced GC2671/50 Парова праска
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Advanced GC2671/50 Парова праска
Mila2307
26/10/2021
Україна
Недорога парова праска
Швидко нагрівається,має керамічну підошву,достатньо вмістима ємність для води,хороший удар пари
Plusi
Недорога класна праска
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Advanced GC2670/20 Парова праска
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Advanced GC2670/20 Парова праска
Slavaslava1608
26/10/2021
Україна
Чудовий вибір за свою ціну
Користуюсь 3 роки ,ніяких нарікань ,все працює,ніяких поломок
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Advanced GC2670/20 Парова праска
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Advanced GC2670/20 Парова праска