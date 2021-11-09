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  • Ātrāks — no sākuma līdz beigām
  • Ātrāks — no sākuma līdz beigām
  • Ātrāks — no sākuma līdz beigām
  • Ātrāks — no sākuma līdz beigām
  • Ātrāks — no sākuma līdz beigām
  • Ātrāks — no sākuma līdz beigām

Izbeigta ražošana

EasySpeed AdvancedTvaika gludeklis

GC2671/50

4.9
| (19) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Ātrāks — no sākuma līdz beigām
Paātriniet gludināšanas procesu no sākuma līdz beigām — ar ātrās uzsilšanas funkciju, XL izmēra ūdens ieliešanas atveri, jaudīgām tvaika strūklām noturīgu kroku likvidēšanai, ilgmūžīgu keramisko gludināšanas virsmu ātrai slīdamībai un pretpilēšanas sistēmu. Piecas funkcijas, kas paātrina gludināšanas procesu.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Paātrina gludināšanu 5 veidos

Ātrāks — no sākuma līdz beigām

  • 2300 W

  • 180 g papildu tvaiks

  • 35 g/min nepārtraukta tvaika padeve

  • Keramiska gludināšanas virsma

2300 W ātrai uzsilšanai 30 sekunžu laikā

2300 W ātrai uzsilšanai 30 sekunžu laikā

Nodrošina ātru uzsilšanu 30 sekunžu laikā ātrākai darba sākšanai.

Papildu tvaiks līdz 180 g ātrai visnoturīgāko kroku likvidēšanai

Papildu tvaiks līdz 180 g ātrai visnoturīgāko kroku likvidēšanai

Iekļūst dziļāk audumā, viegli likvidējot visnoturīgākās krokas.

Tvaika padeve līdz 35 g/min — jaudīgai, stabilai veiktspējai

Tvaika padeve līdz 35 g/min — jaudīgai, stabilai veiktspējai

Tvaika padeve līdz 35 g/min — jaudīgai un stabilai veiktspējai

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.9

no 5

19

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

09/11/2021

Україна

Україна

Рекомендую

Користуюсь більше року, жодних нарікань. Чудово виконує свої функції

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Advanced GC2671/50 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Advanced GC2671/50 Парова праска

26/10/2021

Україна

Україна

Недорога парова праска

Швидко нагрівається,має керамічну підошву,достатньо вмістима ємність для води,хороший удар пари

Plusi

Недорога класна праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Advanced GC2670/20 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Advanced GC2670/20 Парова праска

26/10/2021

Україна

Україна

Чудовий вибір за свою ціну

Користуюсь 3 роки ,ніяких нарікань ,все працює,ніяких поломок

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Advanced GC2670/20 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Advanced GC2670/20 Парова праска

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.