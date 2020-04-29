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2400 W
180 g papildu tvaiks
40 g/min nepārtraukta tvaika
Keramiska gludināšanas virsma
Nodrošina ātru uzsilšanu 30 sekunžu laikā ātrākai darba sākšanai.
Iekļūst dziļāk audumā, viegli likvidējot visnoturīgākās krokas.
Spēcīga un nepārtraukta tvaika padeve ātrākai kroku likvidēšanai
Godalgas
4.5
no 5
14
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Fanka
29/04/2020
Polska
Verificēts pircējs
Super żelazko
Świetne żelazko w dobrej cenie. Mocne uderzenia pary znacznie skracają czas prasowanie. Serdecznie polecam.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Advanced GC2675/85 Żelazko parowe
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Advanced GC2675/85 Żelazko parowe
krzysiek73lk
04/04/2020
Polska
Verificēts pircējs
świetne żelasko
Bardzo dobre żelazko,dobrze leży w reku, lekkie ale za razem bardzo dobrze prasuje .Bardzo szybko sie nagrzewa i posiada bardzo silne uderzenie pary.Zwezona koncowka ulatwia prasowanie pomiedzy guzikami czy tez mankiety.To już drugie nasze żelazko firmy Philips , pierwsze mieliśmy 20lat.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Advanced GC2675/85 Żelazko parowe
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Advanced GC2675/85 Żelazko parowe
Anon85
30/08/2018
Polska
Prostota i funkcjonalność
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Świetne żelazko. lekkie nie skomplikowane, o idealnych wymiarach, nie za duże nie za małe. Naprawdę polecam. Wada jest jedna, bardzo krótki kabel zasilający.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Advanced GC2675/85 Żelazko parowe
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Advanced GC2675/85 Żelazko parowe