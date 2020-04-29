[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Żelazko bardzo dobrze "leży" w dłoni, jest lekkie i wygodne. Dzięki dużej mocy szybko się nagrzewa. Na plus zasługuje również duży wyrzut pary. Posiada spory otwór na wlew wody oraz pojemny zbiorniczek, dzięki czemu nie trzeba co chwilę dolewać wody. Dobrze widoczny jest poziom wody. Przyciski i pokrętło wygodnie i łatwo się ustawia. Czubek żelazka jest dość wąski co znacznie ułatwia prasowanie np. przy guzikach. Łatwo się "ślizga" po ubraniu, co również ułatwia prasowanie. Wizualnie wygląda ładnie i solidnie. Minusy, które zauważyłam to: - krótki kabel - bez deski z gniazdkiem lub przedłużacza się nie obejdzie, - klip do spinania zwiniętego kabla zbyt ciasny (nie da się go używać), - plastikowy kołnierz na przewód wychodzący z żelazka przeszkadza przy jego odkładaniu (zbyt twardy plastik), przez co mam wrażenie że żelazko nie stoi stabilnie w pozycji pionowej.