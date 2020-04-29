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  • Ātrāks — no sākuma līdz beigām
  • Ātrāks — no sākuma līdz beigām
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  • Ātrāks — no sākuma līdz beigām
  • Ātrāks — no sākuma līdz beigām
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Izbeigta ražošana

EasySpeed AdvancedTvaika gludeklis

GC2675/85

4.5
| (14) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Ātrāks — no sākuma līdz beigām
Paātriniet gludināšanas procesu no sākuma līdz beigām — ar ātrās uzsilšanas funkciju, XL izmēra ūdens ieliešanas atveri, jaudīgām tvaika strūklām noturīgu kroku likvidēšanai, ilgmūžīgu keramisko gludināšanas virsmu ātrai slīdamībai un pretpilēšanas sistēmu. Piecas funkcijas, kas paātrina gludināšanas procesu.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Paātrina gludināšanu 5 veidos

Ātrāks — no sākuma līdz beigām

  • 2400 W

  • 180 g papildu tvaiks

  • 40 g/min nepārtraukta tvaika

  • Keramiska gludināšanas virsma

2400 W ātrai uzsilšanai 30 sekunžu laikā

2400 W ātrai uzsilšanai 30 sekunžu laikā

Nodrošina ātru uzsilšanu 30 sekunžu laikā ātrākai darba sākšanai.

Papildu tvaiks līdz 180 g ātrai visnoturīgāko kroku likvidēšanai

Papildu tvaiks līdz 180 g ātrai visnoturīgāko kroku likvidēšanai

Iekļūst dziļāk audumā, viegli likvidējot visnoturīgākās krokas.

Tvaika padeve līdz 40 g/min jaudīgai, stabilai veiktspējai

Tvaika padeve līdz 40 g/min jaudīgai, stabilai veiktspējai

Spēcīga un nepārtraukta tvaika padeve ātrākai kroku likvidēšanai

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.5

no 5

14

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

29/04/2020

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Super żelazko

Świetne żelazko w dobrej cenie. Mocne uderzenia pary znacznie skracają czas prasowanie. Serdecznie polecam.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Advanced GC2675/85 Żelazko parowe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Advanced GC2675/85 Żelazko parowe

04/04/2020

Polska

Polska

Verificēts pircējs

świetne żelasko

Bardzo dobre żelazko,dobrze leży w reku, lekkie ale za razem bardzo dobrze prasuje .Bardzo szybko sie nagrzewa i posiada bardzo silne uderzenie pary.Zwezona koncowka ulatwia prasowanie pomiedzy guzikami czy tez mankiety.To już drugie nasze żelazko firmy Philips , pierwsze mieliśmy 20lat.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Advanced GC2675/85 Żelazko parowe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Advanced GC2675/85 Żelazko parowe

30/08/2018

Polska

Polska

Prostota i funkcjonalność

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Świetne żelazko. lekkie nie skomplikowane, o idealnych wymiarach, nie za duże nie za małe. Naprawdę polecam. Wada jest jedna, bardzo krótki kabel zasilający.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Advanced GC2675/85 Żelazko parowe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed Advanced GC2675/85 Żelazko parowe

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.